Comienza el festival de cine japonés, que desde el 5 de junio hasta el 2 de julio ofrece lo mejor de la producción local de Japón.

En esta tercera edición del festival se podrá disfrutar de 23 películas y 2 series, doramas, de manera online y gratuita.

Para poder ver el line up de propuestas solo hay que crearse un usuario en la página oficial del Japanese Film Festival. Las películas se podrán ver en idioma original con subtítulos en español.

The zen diary. Crédito: Tsuchi.

La propuesta es súper amplia, esta es la edición más completa del festival que organiza la Fundación Japón. Hay dramas, comedias, animé, animación y opciones para quienes son fanáticos del terror japonés.

Durante las primeras dos semanas estarán disponibles las 23 películas en cartel y las últimas dos semanas será el momento para ver las series dramáticas de televisión.

Las películas del festival de cine japonés más recomendadas

Una de las joyas que los especialistas recomiendan ver es The zen diary, una película que relata la historia de un escritor que vive recluido, solo en una cabaña de montaña y recibe la visita de su editora. El prepara shojin ryori, comida vegana que se come en los templos budistas de Japón, basada en disfrutar de los frutos de la naturaleza.

"Una historia contada a través de la belleza de las cuatro estaciones y que analiza en profundidad lo que podría ser la verdadera riqueza", mencionan desde el festival.

Con respecto a esta manera de comer y cocinar que se utiliza en los templos y santuarios japoneses Arisa Terada, agregada cultural del Centro Cultural de la Embajada de Japón en Argentina explica: "El shojin ryori busca disfrutar del sabor único de cada estación, sentir y saborear el fruto de la tierra. En estas comidas siempre hay alimentos rojos, blancos, amarillos, verdes y negros. Es importante tener variedad de colores en un plato y también distintas formas de cocinar los alimentos".

Para los fanáticos del cine de terror japonés hay varias opciones, todas producciones de 2023. Karakasa y Best wishes to all, son algunas de ellas.

Quienes disfrutan del animé no pueden dejar de ver Jungle Emperor Leo aka Kimba, the white Lion, un film de 1966 muy mencionado cuyas similitudes con el Rey León, que generó sospechas de plagio por parte de Disney.

Un clásico que figura en el line up del festival y vale la pena ver es 24 eyes, dirigida por Keisuke Kinoshita, un drama que relata la historia de una maestra rural y el especial vínculo que entabla con los estudiantes.

La oferta del Festival de cine japonés muy variada, perfecta para quien quiere disfrutar de un cine distinto, gratis y online.