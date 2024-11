Iniciaron las Jornadas Panorama del Libro Argentino 2024 en el Centro Cultural Rojas

“El 2024 marca un hito importante en nuestra historia editorial. Por primera vez en mucho tiempo el Estado argentino desertó de su participación histórica en las ferias del libro de Frankfurt y Guadalajara; sin embargo, la CAL nuevamente estuvo ahí, aún en espacios que algunos –desconociendo el esfuerzo que todo esto implica– denominaron ‘pequeños, de apenas 16 metros’, pero que para una institución representante de pymes como la nuestra implica, sin lugar a dudas, un gran esfuerzo y una huella que no quisimos dejar que se borre.

“Pero lamentablemente las malas noticias no terminan ahí, también debemos señalar un hecho sin precedentes: el Estado argentino, este año, también desertó de la adquisición de libros de texto para las escuelas dejando a nuestros pibes y pibas sin libros de aula, y además, no debemos olvidarlo, tampoco participó oficialmente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, otro de nuestros emblemas culturales nacionales. Este vacío en el apoyo estatal nos obliga a redoblar esfuerzos como sector para mantener viva la difusión de nuestra cultura y asegurar que el acceso y el derecho a la lectura no dependa únicamente de los vaivenes económicos.

“Además, seguimos profundamente preocupados por el aumento de los costos de producción, de los alquileres, de los servicios, así como por el aumento desmedido de los precios en general. Estos factores afectan no solo a la viabilidad de las editoriales, librerías y distribuidoras, sino también al acceso de los lectores al libro, una preocupación central que nos motiva a continuar buscando soluciones colectivas.”

Con estas palabras, Juan Pampin, presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), dio por iniciado ayer un evento que se extiende hasta hoy en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (Universidad de Buenos Aires), Av. Corrientes 2038, CABA.

Lleva por título Panorama del Libro Argentino 2024 y está organizado por la citada CAL, con el apoyo de la Cámara Argentina de Librerías Independientes y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines.

En modalidad mesas de trabajo, existen cinco ejes temáticos, a saber: “Escenario Económico Actual. Caracterización sintética de la coyuntura económica-social argentina”. El informe realiza un análisis de la actualidad macroeconómica y su impacto sobre el sector. Estará a cargo de Marcelo Bruckanski. Licenciado en Economía y magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, quien se desempeñó profesionalmente en distintas instituciones públicas como la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina. En la actualidad es docente de grado en la Universidad Nacional de General Sarmiento y coordinador académico de la Maestría en Desarrollo Económico Regional de la Universidad Nacional de José C. Paz.

“Distribución y Logística. Diálogo sobre dinámicas de distribución y logística en el sector editorial”, analizando los desafíos y oportunidades, desde las perspectivas de editores, libreros y distribuidores. En el mismo participan tres profesionales. Natalia Miranda, quien posee una extensa trayectoria en librerías y editoriales: fue Coordinadora de ventas del Fondo de Cultura Económica Argentina, Gerente de la Librería Universitaria Argentina, Coordinadora de librería del FCE Colombia y representante de ventas de varias editoriales argentinas. Hoy tiene su propia librería, Libros del Arrabal, en el barrio de Liniers, Buenos Aires. Hernán Rosso, director general de la distribuidora Big Sur (Argentina y Chile), la librería y editorial Eterna Cadencia, Estación Libro y la fundación Filba. Previamente fue Director Comercial de PRH Argentina y director general de PRH Chile. Antonio Santa Ana, editor y escritor, quien se desempeñó como director editorial para el Cono Sur del Grupo Editorial Norma; presidente de Kapelusz Argentina; Gerente Editorial de Prisa Ediciones. Actualmente es el director editorial de AZ Editora.

“Ley de Defensa de la Actividad Librera”. En el año en donde la Ley de Defensa de la Actividad Librera fue cuestionada y planteada su derogación, se propone un espacio de análisis sobre sus beneficios, así como los desafíos actuales que enfrenta. Participan Ana María Cabanellas, abogada, editora y escritora (dirige el Grupo Claridad, y su trayectoria incluye presidencias en la CAL, Cadra y la Unión Internacional de Editores (IPA) y Damián Cabeza, librero. Socio fundador y tesorero de la Cali, Cámara Argentina de Librerías.

“Inteligencia Artificial y Derecho de Autor”. La irrupción de la inteligencia artificial en el sector editorial en particular ha desencadenado un intenso debate en relación con los derechos de autor y la propiedad intelectual. Mónica Herrero, agente literaria especializada en venta de derechos extranjeros, estará a cargo de esta presentación. Entre otras actividades, fundó MH Consultoría Editorial, dedicada a brindar asesoría en gestión de derechos y contratación y a prestar servicios de lectura, edición, corrección y traducción editorial del inglés, francés, portugués e italiano hacia el español.

Presentación del Monitor del Sector Editorial Comercial. Se trata de un proyecto conjunto entre la Cámara Argentina del Libro y Núcleo de Innovación Social. Este Monitor es una herramienta digital que permite conocer los principales indicadores de la producción editorial en Argentina. Se concentra en las novedades realizadas por el Sector Editorial Comercial para los circuitos comerciales tradicionales (librerías, distribuidoras de libros físicos y digitales, venta directa de la editorial al público, y venta a crédito), en base a los datos de Registro de ISBN. A través del uso de gráficos y filtros interactivos, se obtienen datos concretos sobre la producción de libros en el sector comercial, favoreciendo la toma de decisiones y comprender el panorama del sector en Argentina. La dirección web para acceder a esta información: https://monitoreditorial.shinyapps.io/produccion/.