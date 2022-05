En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "La cuestión racial", de Naomi Long Madgett:

¿Te complacería si insertara mis lágrimas

en perlas para que las uses?

¿Quieres un regalo de mis manos golpeando sin fin

contra los viejos barrotes?

Esta vez puedo olvidar mi Otredad,

silenciar mis tambores de descontento por un rato

y escuchar las estrellas.

Espera en las sombras si lo deseas.

Mantente alerta para atrapar

el trueno y el primer rocío de inquietud

tu insuficiencia exige,

pero no encontrarás consuelo.

No alimentaré tu hambre con mi sangre

ni coronaré tu desnudez

con las joyas de mi elegante dolor.



(Trad. Juan Arabia)

Nacida en Norfolk, Virginia, la poeta y editora Naomi Long Madgett (1923-2020) creció en East Orange, Nueva Jersey. Cuando tenía 13 años, su familia se mudó a St. Louis. Obtuvo una licenciatura en la Universidad Estatal de Virginia (entonces Virginia State College), una maestría en la Universidad Estatal de Wayne, y un doctorado en la Universidad de Greenwich.

En su poesía, influenciada por el trabajo de Emily Dickinson, John Keats y Langston Hughes, Madgett a menudo abordaba temas de derechos civiles y espiritualidad afroamericana. Fue autora de numerosas colecciones de poesía, entre ellas One and the Many (1956), Exits and Entrances (1978) y Octavia and Other Poems (1988, reeditada y ampliada en 2002).

Tutelada por el poeta Langston Hughes, Madgett se mudó a Detroit en 1946. En la década de 1960, se unió a un grupo de escritores afroamericanos que se reunían regularmente en Boone House, incluidos Margaret Danner, Dudley Randall y Oliver LaGrone. En 1972, Madgett fundó Lotus Press, donde editó la antología Adam of Ifé: Black Women in Praise of Black Men (1992).

Madgett fue nombrada poeta laureada de Detroit en 2001 e ingresó más tarde en el Salón de la Fama de Mujeres de Michigan.

Conocida por publicar el trabajo de otros como sus propios versos, Madgett enseñó en Northwestern High School y en Eastern Michigan University.

Tras su muerte, a finales de 2020, The New York Times sintetizó su carrera poética: “Champion of Black Poets, Is Dead at 97”.