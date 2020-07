La cultura en el ojo de la pandemia

Raúl Zolezzi

El azote que la naturaleza ha desplegado sobre el mundo todo, rápida y sin decir “esta boca es mía”, ha vaciado las calles de la plaga humana y nos ha cerrado todo canal de comunicación face to face. Su característica es tal que impide el refugio en las “cuevas” como podría hacerse ante una lluvia ácida o una nieve exterminadora como supo contar Oesterheld. Pero si hay algo que tiene el humano medio, es un cerebro plástico que le encuentra salida a todo y basta mirar cualquier película o serie apocalíptica para dar cuenta de esta verdad absoluta. Siempre hay una voz que nos dice “siga, siga” y hacemos caso, sin chistar incluso arriesgando la vida.

Si la producción de bienes y alimentos se ha retraído, las “industrias culturales”, la niña bonita de la producción de los últimos tiempos, están en camino a ser nada más que recuerdo. Pero da pelea.

Es así que parecen haberse multiplicado las ofertas –aunque ahora bajo su forma virtual mientras dure el acecho virósico– de festivales de cine, recitales de música y obras de teatro.

Y, como no podía ser de otra manera, la enseñanza por un lado y la competencia a través de premios y subsidios por el otro, no se han quedado atrás ya que resulta fundamental, para el actual momento y para la reconstrucción de la actividad cultural –sea cual sea el futuro postpandémico– todo tipo de fomento.

Mientras el Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes, el viernes cerró la segunda convocatoria de las Becas Sostener Cultura para artistas de todas las disciplinas en riesgo económico producto del Covid 19, el cual, todo indica, continuará, la ciudad de Buenas Aires abre su programa de Mecenazgo y el Incaa abre sus concursos para el Desarrollo y Fortalecimiento de proyectos Documentales y de Ficción, el manual del artista encuarentenado indica que no hay que dejar pasar oportunidades. Entonces, a lo informado agréguesele que: para las Artes Plásticas la Colección Oxenford abre convocatoria a 60 Becas Extraordinarias para artistas visuales de cien mil pesos cada una ($ 100.000), y la XIV edición de “Siempre latinos”, el Premio a la ilustración latinoamericana (u$s 2.000); para las Artes Escénicas resulta de vital importancia la creación de la Red Iberoamérinca de Espacios Escénicos RIEE, abierta a la incorporación de nuevas organizaciones y que está integrada por las redes de teatros alternativos de España, Chile, México (Recio) y Argentina (Artei); para la Música el Premio Ibermúsicas de Composición para Obra Coral, por el lado clásico y, con el propósito de promover la creación de música popular y contribuir a la ampliación del repertorio iberoamericano en sus diferentes géneros, el Premio Ibermúsicas a la Creación de Canciones-Canciones de la cuarentena incentivando estas actividades con plena libertad creativa. Por su parte la actividad literaria se expresa en todos los niveles. Desde una nueva edición del premio novela Alfaguara o el Biblioteca Breve hasta el Concurso de Cuento Corto de la Biblioteca Babel y el Premio Internacional de Poesía “Antonio Oliver Belmás”. La lista es muy grande y muy variada y, si hay algo que tiene, es el simple hecho de estimular el corazón y la cabeza. Una manera de no dejarnos vencer por lo que ocurre en el desierto de lo real.