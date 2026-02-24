La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara figura entre las finalistas del International Booker Prize 2026

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara y la brasileña Ana Paula Maia figuran entre los trece finalistas del International Booker Prize de 2026, según anunciaron este martes los organizadores del certamen literario británico, que premia la obra de un escritor traducida al inglés. El próximo 31 de marzo la lista se reducirá a seis.

La novela Las niñas del naranjel, publicada en 2023, de la escritora argentina, ha sido traducida al inglés por la estadounidense Robin Myers con el título We are green and trembling (Estamos verdes y temblando), ejemplar con el que ganó el National Book Award estadounidense de 2025 en la categoría de literatura traducida.

Basada en la vida de Antonio de Erauso, una figura real de la conquista española, el relato ofrece una crítica a la tiranía religiosa y al maltrato hacia las mujeres y los pueblos indígenas. "Esta reinterpretación ferozmente imaginativa de la historia colonial da voz a una figura del siglo XVII en lo profundo de la selva sudamericana. A la vez juguetona y devastadora, tierna e indignante", señaló el jurado este martes en un comunicado, al anunciar los finalistas.

Anteriormente, la escritora había estado entre las finalistas del Booker International Prize de 2020 por Las aventuras de la China Iron.

Por su su parte, Ana Paula Maia fue seleccionada por su obra Assim na terra como embaixo da terra, publicada en 2017 y traducida por la canadiense Padma Viswanathan, con el título On Earth As It Is Beneath. Esta es una novela que explora la vida de quienes trabajan en los márgenes de la sociedad brasileña.

"Ambientada en una colonia penal remota, esta vívida y fascinante novela se desarrolla en un paisaje donde el castigo ha reemplazado a la justicia. Una exploración cruda e inquietante del poder y la corrupción", indicó este martes el jurado del premio.

El jurado, que evaluó una selección de 128 obras, presentadas por las editoriales y publicadas en Reino Unido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, incluyó también en esta primera lista de trece finalistas a autores de Alemania (2), Francia (2), Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Italia, Irán, Dinamarca y Taiwán.

El premio, cuyo ganador será anunciado el 19 de mayo en una ceremonia en el museo londinense Tate Modern, tiene una recompensa en metálico de 50.000 libras (alrededor de 68.000 dólares), a compartir a partes iguales entre el autor ganador y el traductor de la obra.

El Booker International Prize, premio para una obra traducida al inglés, que cumple diez años, no ha tenido hasta ahora ningún ganador en lengua española o portuguesa.