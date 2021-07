"La práctica de la evocación mágica", de Diane di Prima

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el texto elegido del domingo 11 de julio es "La práctica de la evocación mágica", de la estadounidense Diane di Prima:

La hembra es fértil, y la disciplina

(contra naturam) solamente

la confunde

-Gary Snyder

soy una mujer y mis poemas

son los de una mujer: fácil de decir

esto La hembra es dúctil

y

(golpe tras golpe)

construida para masoquista

calma El nervio amortiguado

es parte de ella:

sexo despierto, muerta retina

ojos de pez; en la raíz del cabello

mínimo sentimiento

y pélvica arquitectura funcional

embestida por dentro y por fuera

(dar luz) la vagina se ensancha

y relativamente se descuida

dar luz sólo a varones

la hembra

es

dúctil

mujer, un velo a través de la Voluntad del toqueteo

desgarrada dos veces

desgarrada dos veces

por dentro y por fuera

el flujo

¿qué ritmo aporta semejante quietud?

¿qué aplauso?

(Trad. Juan Arabia)

Diane di Prima (Nueva York, 1934 – San Francisco, 2020), formó parte de la comunidad bohemia de escritores, artistas y músicos de Manhattan, experiencias que registró en su conocido y escandaloso libro Memoirs of a Beatnik (Memorias de una Beatnik). En estas memorias, Diane relató los lúdicos encuentros de hombres, mujeres y homosexuales beats y sus aventuras amorosas (“El sexo es sagrado”, escribió Jack Kerouac).

Su primer libro de poesía fue publicado por los poetas Hettie y LeRoi Jones (Totem Press), misma editorial que publicó a Allen Ginsberg, Gregory Corso y otros autores del movimiento. Diane di Prima es autora de más de veinte libros, entre ellos: This Kind of Birds Flies Backward, Dinners and Nightmares, The New Handbook of Heaven, Revolutionary Letters, Hotel Albert, Loba y The Book of Hours.

Uno de los textos escogidos en esta selección, incluye una respuesta irónica a un poema de Gary Snyder, “Praise for Sick Woman”.