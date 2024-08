La vida andina en la mirada de dos artistas: exposiciones en Fundación Larivière y Herlitzka & Co.

En plena ciudad de Buenos Aires, en dos barrios de urbanidad diferente, pero de sello porteño como La Boca y Recoleta, dos artistas, sin haberse puesto de acuerdo, presentan sus obras que llevan el hálito de los Andes. La fotógrafa Florencia Blanco expone “Ch'ixifuturismo” en Fundación Larivière, donde retrata los cholets de Freddy Mamani en la ciudad de El Alto boliviano y las alasitas, unas miniaturas que representan los deseos de los habitantes. En paralelo, Candelaria Traverso en Hertlitzca & Co. muestra sus creaciones impregnadas de su vínculo con Maimará, en la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, en la Cordillera de los Andes, donde ella reside y trabaja.

Candelaria Traverso

Traverso trabajó desde adolescente en las ferias de ropa usada en los mercados andinos y siempre supo que en esos espacios de comercio, se intercambia más que mercancía. Las obras textiles de la artista cruzan diferentes prendas, de colores contrastantes y están llenas de etiquetas de diferentes marcas que trazan una especie de mapa de las huellas que esa ropa “vivió”.

“Otro posible es posible”, se denomina la exposición, una sentencia tomada del antropólogo colombiano Arturo Escobar, que implica que el futuro se libere de la imagen de progreso que captura la posibilidad de imaginarlo de otra forma.

Exposición "Otro posible es posible" de Candelaria Traverso

“Hay algo que continúa con el mundo de la feria que viene del norte global y se relocaliza en América Latina”, dice Traverso. Y añade: “El tiempo que transcurre en el pueblo es muy distinto al tiempo para el comercio o al tiempo capitalista”.

Exposición "Otro posible es posible" de Candelaria Traverso

“La feria es mi lugar de trabajo y en los procesos de gentrificación o en los momentos en los que los gobiernos quieren limpiar esos espacios, me he dado cuenta de que siempre hay un desborde, es como el agua que se filtra; la feria, lo ambulante no se puede limpiar, es muy latinoamericano, de nuestra cultura”, reflexionó Traverso en diálogo con PERFIL.

Exposición "Otro posible es posible" de Candelaria Traverso

Exposición "Otro posible es posible" de Candelaria Traverso

En la exposición también hay vasijas de barro hechas tradicionalmente y colaborativamente con diferentes tipos de barros locales en las que Candelaria imprime los logos de la ropa que circula en los mercados de Maimará. Las marcas que Candelaria deja sobre las piezas de barro se convierten así en formas de mediación entre diferentes temporalidades que habitan el presente.

La exposición se puede visitar hasta octubre en Herlitzka & Co. (Libertad 1630, Cdad. Autónoma de Buenos Aires).

Florencia Blanco y sus retratos de la arquitectura psicodélica aymara

Hasta septiembre se puede ver en la Fundación Larivière (Caboto 564) Ch’ixifuturismo, exhibición de fotografías de Florencia Blanco sobre la arquitectura de Freddy Mamani Silvestri, que dialoga con obras de Narda Alvarado, Tin Ayala, Iván Cáceres, Cristina Collazos, Miguel Hilari y Claudia Joskowicz, y que cuenta con la curaduría de Santiago García Navarro. La muestra incluye 40 fotos, una serie de dibujos, tres videos y una película.

Florencia Blanco

De Blanco, se exhiben fotografías de su serie de la festividad de Alasita (miniaturas artesanales cuya finalidad ritual es atraer la abundancia) y fotos de la obra de Freddy Mamani Silvestri, creador de los cholets (de “chola/o” y “chalet”), estilo arquitectónico desarrollado desde la ciudad de El Alto en toda Bolivia, durante los últimos 20 años.

"Ch'ixifuturismo" foto de Florencia Blanco

“Este trabajo sobre los cholets tiene un vínculo muy fuerte con mi propia vida en la ciudad de Salta. Parte de mi vida la pasé en esa ciudad, que se fundó en la colonia, con pueblos originarios que desde el siglo XII eran parte del imperio incaico. Entonces estos pueblos tuvieron la experiencia de centros urbanos coloniales. No por una historia escrita en libros, sino por gestos, modos de convivir, de producir, de vincularse con la naturaleza y con sus festividades”, afirma la artista, quien se interesó por este territorio ya desde niña, en viajes familiares.

Y añade: “Esa vida allí a mí me involucró, con ese territorio y con esa historia. Bolivia parece un país lejano, pero cuando estás cerca —y si estás interesado, como fue en mí caso— es un lugar muy similar a Salta y a Jujuy respecto a la historia y a cómo una ciudad andina se vuelve contemporánea”.

En el libro que contiene parte de las fotografías expuestas, Una forma propia, fotografías sobre la arquitectura de Freddy Mamani, se cita al arquitecto, quien explica:

“Los pueblos andinos hemos sido vilmente humillados, aplastados, discriminados, éramos tomados como ciudadanos de segunda categoría. Siempre hubo riqueza, lo que sucedió es que hemos perdido el miedo a mostrar lo que somos, lo que nos gusta y lo que queremos hacer.

Ya no podíamos identificarnos con lo rural, ¿cómo hacer una ciudad aymara?

El aymara quiere ser parte de la modernidad sin renunciar a sus tradiciones, tiene su propia lengua, su propia danza, su propia música y ahora en algún sentido su propia arquitectura”.

"Ch'ixifuturismo" foto de Florencia Blanco

"Ch'ixifuturismo" foto de Florencia Blanco

En ese mismo libro, la directora de cine Lucrecia Martel, con quien trabajó Blanco advierte sobre los edificios de Mamani: “Es muy difícil dibujar el espacio percibido en uno de sus edificios. Y con esa disrupción jocosa, abofeteando los colores del buen gusto criollo, sin proponérselo, simplemente ignorándolo, va creciendo la ciudad más futurista de América Latina. El lugar donde todos vamos a querer vivir, y que Florencia Blanco ya fotografió para siempre”.

Esta exposición se encuentra en la Sala 2 de Fundación Larivière, Caboto 564, La Boca, Ciudad de Buenos Aires.

Horario: Jueves a Domingo de 12 a 19.

Bono contribución: $2.000