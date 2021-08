"Piedras, San Telmo", de Rodrigo Arriagada Zubieta

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el texto elegido en esta ocasión es "Piedras, San Telmo", del chileno Rodrigo Arriagada Zubieta:

El aire resignado a siempre esperar

cancela las imágenes

en este lado de la ciudad en la que quiero

desaparecer junto a todos sus muertos

vagos, ebrios, casas fantasmas

irreparables

monumentos a las palomas

que ya no extienden sus alas,

porque se está bien aquí

entre búhos a los que no serena el atardecer

falsamente silente de Buenos Aires,

oculta necrópolis en vela

de sus noches que no acaban para nadie.

Afuera llora el desamparo

la fría melodía

de una apenas entrevista felicidad

como un llanto sordo

amargamente injusto

en ausencia

de la risa que desborda en la boca de los jóvenes,

en Junín, frente al cementerio de la Recoleta.

Ellos no miran,

no ven a la encapuchada,

chocan sus cristales de cerveza,

ofrecen sorbos a la vida

cuyo reverso los espera en breve a dos pasos,

la confunden con el amor

de una buena samaritana

que les clava la mirada con deseo

y se retira en el momento exacto

del desdoblamiento de Venus

empapada en una lluvia de flores sangrientas.

Ellos no saben cuánto tiempo hace

que desapareció la belleza

la confunden con la ternura de una adolescente

la confunden con el amor

de una puta barata.

No a la luna blanca de los idiotas

Sí a la luna siniestra

Suspendida

Fúnebre

Rebelde

de los verdaderos muertos en vida

de calle Piedras

últimos en lanzar

una carcajada eterna

congelada por las brasas de la pobreza.

La locura incendia el fuego en masa

la soledad reducida a su humo

y los ojos errantes se velan sin su propia cabeza

mi pueblo mudo de extranjeras arañas.

Rodrigo Arriagada Zubieta (Viña del Mar, Chile, 1982) es un poeta, traductor y crítico literario. En poesía, ha publicado su trilogía conformada por los poemarios Extrañeza (2017), Hotel Sitges (2018) y Zubieta (2019). Sus poemas han sido traducidos al italiano, al inglés y al bengalí, publicados en medios de Chile, Argentina, Austria, Bangladesh, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Estados Unidos, Italia y España. Su obra ha sido antologada en Chile por la editorial Santiago Inédito bajo el título Una temporada en la cabeza (CL), 2020.

Se ha desempeñado como docente de Literatura en diferentes universidades en Chile y actualmente se encuentra realizando un doctorado en Madrid, cuya investigación se centra en la obra de Enrique Lihn.