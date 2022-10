"Reflexiones de mudanza", de Marisa Russo

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Reflexiones de mudanza", de la argentina Marisa Russo:

Yo no he aprendido la lección del invierno.

La voz de Central Park divide los edificios.

Reclama la mirada de mi madre

que está triste en sus rodillas porque no recibe mi visita.

No saludé al decorador de la tienda de antigüedades.

Me detuve a ver la máquina de escribir

mientras la chica del mostrador era acosada por su jefe.

He sido muy insensible,

soy la nieve en la rutina de almanaques.

Sin embargo, en la última nevada un vagabundo

me tendió la mano en Madison Avenue.

La primavera tarda,

hasta que el frío encuentra

su salida en los umbrales del poema.

Marisa Russo (Buenos Aires, Argentina, 1969). Poeta, editora, gestora cultural, docente y profesora adjunta de Hunter College, City University of New York, radicada en EE.UU. desde 1986. Vivió en Costa Rica entre los años 1981-1986 donde creó en 2015 el movimiento Turrialba Literaria. Es jefa editorial de Nueva York Poetry Press, sello que fundó en 2018, que en la actualidad cuenta con diez colecciones de poesía y la revista digital Nueva York Poetry Review con lanzamiento en 2020. Su obra ha sido traducida al inglés y aparece en diversas antologías y revistas. Es directora del Festival Latinomericano de Poesía Ciudad de Nueva York y presidente del FIP Turrialba, Costa Rica. El libro El idioma de los parques / The Language of the Parks (2018) obtuvo mención de honor en el International Latino Book Awards (Best Poetry Book, Spanish).