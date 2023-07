Un poema de “Santiago Waria”, de Elvira Hernández

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es un poema de “Santiago Waria”, de la chilena Elvira Hernández:

*

Into the eucalyptus circle

los chiquillos juegan a la pelota

apatotados refriegan el maicillo

pasan como bólidos

con las caras deshechas por el sudor

en sentido contrario al de los autos

que lentamente toman la rotonda

pateando basura —piedras—

manotazos al aire

escupiendo el alto cielo

los pechos descamisados

como si no les entraran balas



Elvira Hernández nació en Lebu en el año 1951. Ha publicado quince libros de poesía, entre los que destacan ¡Arre! Halley ¡Arre! (1986); Carta de Viaje (1989), El orden de los días (1991), Santiago Waria (1992), Cuaderno de deportes (2010), Pájaros desde mi ventana (2018. Premio Círculo críticos de arte), Pena Corporal (2018) y La bandera de Chile (1991), obra paradigmática sobre los procesos dictatoriales, que ha sido traducida y publicada en Francia, Italia y Estados Unidos. Su obra ha sido antologada en los volúmenes Actas Urbe (2014), Los trabajos y los días (2016) Zona de desvíos (2018). En 2018 recibió el Premio Nacional de poesía Jorge Teillier, y el destacado Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, ambos por su trayectoria literaria.