"Vientos", de Cole Swensen

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Vientos", de la estadounidense Cole Swensen:

Crecí rodeada por enormes vientos en una casa sobre una cresta rodeada de árboles enormes, lo que lleva a preguntarme, ¿es el viento enorme en sí mismo, o es que los árboles lo hacen así? Y ahora, regresando años más tarde, lo escucho en términos de sintaxis. Creo que siempre lo escuché sintácticamente, como una cuestión de progreso secuencial —el viento siendo, si nada más, direccionalidad. Pero tantos años después, puedo ver algo inherente al viento que se relaciona con la sintaxis de forma diferente, que es el plumaje. Como tal, el viento ofrece un modelo sintáctico de impulso hacia adelante que está aún constantemente fisurado con infinitas e infinitesimales propensiones laterales. Lo que este modelo pueda ofrecer a las posibilidades de expresión lingüística es dudoso, pero tal vez merezca ser explorado.

(Traducción de Patricio Ferrari y Graciela S. Guglielmone)

Oriunda de San Francisco, California, Cole Swensen es autora de diecinueve colecciones de poesía, la más reciente And And And [Y Y Y] (Free Poetry, Boise State University, 2022), de la que se extrae el texto aquí publicado y que la autora describe como “una colección de mini-ensayos ligeramente absurdos sobre poética con muchos animales de por medio”. Otros libros recientes son Art in Time [El arte en el tiempo] (Nightboat Books, 2021), veinte ensayos poéticos sobre arte paisajístico innovador, y On Walking On [Sobre la marcha] (Nightboat Books, 2017), poesía que explora la relación entre la escritura y el caminar. También ha escrito un volumen de ensayos críticos, Noise That Stays Noise [Ruido que se queda en ruido] (University of Michigan Poets on Poetry Series, 2011), y es la coeditora de la antología de nueva poesía experimental, American Hybrid [Híbrido estadounidense] (Norton, 2009). Ha colaborado con artistas visuales en libros de artista, incluyendo una colección sobre la historia de la electricidad con Karen Randall (Zap, Solid Objects Press, 2020), y Flare [Destello] (Yale University Art Gallery, 2009) con el pintor Thomas Nozkowski.

La obra de Swensen ha sido galardonada con el National Poetry Series, el Iowa Poetry Prize, el Sun & Moon’s New American Writing Award y el San Francisco State Poetry Center Book Award, y ha sido dos veces finalista del Los Angeles Times Book Award y una vez del National Book Award. Ex becaria Guggenheim, también es traductora de poesía, prosa y crítica de arte francesa contemporánea. Su traducción de L'Île des morts [La isla de los muertos] de Jean Frémon, ganó el premio PEN USA 2004 de traducción literaria, y sus traducciones han sido finalistas tres veces del Best Translated Book Award y una vez del ALTA National Translation Award. Es la editora fundadora de La Presse, (www.lapressepoetry.com), una pequeña editorial que publica poesía francesa contemporánea traducida por poetas de lengua inglesa. Estuvo seis años en la facultad de la Universidad de Denver y diez en la del Taller de Escritores de Iowa. Actualmente enseña en el Programa de Maestría de Escritura Creativa de la Universidad de Brown y divide su tiempo entre Providence (Rhode Island) y París (Francia).