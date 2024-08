Al River de Gallardo todavía no se le nota la mano de Gallardo

¿Es políticamente incorrecto decir que el River de Gallardo juega tan mal como el River de Demichelis? Quizás sí. Quizás sea exagerado y apresurado. Pero lo cierto es que también es algo real: anoche, en el Bosque platense, el Millonario empató con Gimnasia en un partido que, tranquilamente, pudo haber perdido.

Como sucedió con Huracán en el regreso del Muñeco al banco, y como sucedió contra Talleres por la Copa Libertadores, el juego de River sigue sin convencer. Es cierto: a pesar de todo, en ninguno de los tres partidos perdió. Empató los dos por la Liga Profesional, y ganó en Córdoba la ida de los octavos del torneo continental. Sin embargo, la garantía de buen juego que genera el Muñeco todavía no pudo reflejarse en el campo.

Otra vez, River empezó ganando, por una hermosa jugada que finalizó Ignacio Fernández, pero no lo pudo sostener: el Lobo reaccionó sobre el final y selló la igualdad por medio de Rodrigo Castillo, aunque merecía eso desde hacía rato. Incluso mereció irse al vestuario ganando, porque en la primera mitad, aprovechó las imprecisiones de River y mostró su mejor versión. Como en el triunfo ante Racing en Avellaneda, Benjamín Domínguez fue clave y su jugador más determinante.

Gallardo, con la mente en la vuelta por la Libertadores, planteó un once inicial alternativo, pero no quedó conforme con el rendimiento, especialmente en el primer tiempo: hizo tres cambios en el entretiempo, que no terminaron de cambiarle la imagen al equipo, pero que mejoraron en algo en asociaciones y juego colectivo. Sin embargo, no alcanzó.