Championship: Los Pumas cayeron sin atenuantes ante los All Blacks

El seleccionado argentino de rugby cumplió ayer un estreno deslucido en el Rugby Championship al perder de forma categórica con los All Blacks de Nueva Zelanda por 41-12 en un colmado estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El equipo oceánico, campeón defensor y máximo ganador del torneo con 8 títulos, resolvió el juego en el primer tiempo cuando estableció un parcial de 31-0 con tries de de Dane Coles, Ardie Savea, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Aaron Smith, complementados por tres conversiones del apertura Damian McKenzie.

Esta primera etapa tuvo tries para todos los gustos. Antes de los 15 minutos, los hombres de negro ya habían pisado el in-goal local en tres ocasiones. Los Pumas, en cambio, se fueron al vestuario en cero.

En el segundo, el pilar Lucio Sordoni, en su vuelta a Los Pumas desde 2020, anotó los primeros puntos argentinos en el ingoal neozelandés y sobre el final del partido Agustín Creevy señaló el segundo try del equipo albiceleste, convertido por Emiliano Boffelli.

Durante la etapa complementaria, Beauden Barrett y Emoni Narawa decoraron el tanteador de los All Blacks con dos nuevos tries.

Los Pumas volverán a presentarse el sábado próximo desde las 6.45 como visitantes de Australia en el CommBank Stadium de la ciudad de Sydney. Ese mismo día, los All Blacks recibirán a Sudáfrica en Auckland.

“Donde estamos hoy no alcanza, tenemos que ser críticos. Yo no creo en las excusas ni en los atajos, tenemos que ser mejores nosotros. Cada uno tiene que mirar para adentro y ver qué tiene que mejorar como equipo”, evaluó el capitán Montoya, y agregó: “Cuando estamos conectados somos un equipo y podemos ser muy peligrosos, el tema es que a este nivel no podés regalar nada, y hoy no fuimos el equipo que queremos ser”.

“Si me preguntan qué quería ver en este partido, quería ver intensidad. Y en el primer tiempo no estuvo. Ellos nos sorprendieron. Estábamos pensando más en el resultado que en las acciones que teníamos que hacer, o en resolver cosas de manera individual en vez de seguir con nuestro plan de juego. No estábamos tan presentes en el momento”, se lamentó el capitán.

Este fue el primer partido de Los Pumas con miras al Mundial de Francia que se disputará en septiembre. Por eso, esta presentación en Mendoza había generado mucha expectativa. Sin embargo, el combinado nacional decepcionó. Aunque tendrá una rápida revancha: el próximo sábado visitará a Australia desde las 6:45 de la mañana.

Los All Blacks, en cambio, comenzaron la previa mundialista con el pie derecho. Los neozelandeses buscarán recuperar el trono luego de una Copa del Mundo 2019 donde no colmaron las expectativas. El próximo partido será ante los Springboks, también el 15 de julio.

Triunfo de Sudáfrica

El seleccionado de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, superó ampliamente a Australia por 43-12 en el inicio del torneo Rugby Championship. El encuentro, que fue disputado en Loftus Versfeld Stadium, de la ciudad de Pretoria, dirigido por el árbitro Ben O’Keefe, tuvo un parcial favorable a Sudáfrica de 17-5.

Los Springboks, en una sólida actuación que confirma su candidatura en el torneo, derrotaron a los Wallabies con punto bonus al marcar más de tres tries.