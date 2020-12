Checo Pérez ganó en Baréin y logró su primera victoria en la F1

En una carrera con muchas emociones y varios cambios en la punta, el mexicano Sergio "Checo" Pérez ganó el Gran Premio de Baréin, en el circuito de Sakhir, en su primera victoria en la Fórmula 1. Pérez, de Racing Point, fue escoltado por Esteban Ocon, de Renault y Lance Stroll, compañero de equipo de Pérez.

Sin Lewis Hamilton, que ya se consagró campeón pero estuvo ausente por Covid, la carrera empezó con Valteri Bottas y George Russell en los primeros dos lugares. El reemplazante de Hamilton se quedó a los pocos segundos de la largada con el primer puesto, y lideró la carrera durante 46 vueltas. Pero desinteligencias de Mercedes en los boxes provocaron cambios drásticos en el Gran Premio. Pérez había quedado último al comienzo, por un choque con Charles Leclerc, de Ferrari.

Pero tras entrar en boxes fue escalando posiciones y aprovechando los errores ajenos. Checo ganó la carrera y todavía no se sabe si seguirá en la F1. Los rumores indican que será compañero de Max Verstappen en Red Bull.

"Espero no estar soñando... Diez años me ha llevado y no sé qué decir", dijo Checo, tras el triunfo.

Bottas perdió 27 segundos y después Mercedes se dio cuenta de que había calzado los neumáticos del finlandés en el monoplaza del británico, que tuvo que regresar a boxes.

Luego de remontar del 5º puesto al 2º, por detrás de Pérez, Russell tuvo un nuevo infortunio, con un pinchazo que lo relegó al 9º puestol, uno por detrás de Bottas, aunque se consoló con sus primeros puntos en F1, según reconstruyó AFP.

En la largada, Russell se hace con la punta tras superar a Bottas.

Algo aprovechado también por el español Carlos Sainz Jr (McLaren) para terminar a pie del podio, por delante del australiano Daniel Ricciardo (Renault), del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y del ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri).

MC/AFP