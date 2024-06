La selección argentina de Messi y Scaloni, campeona del Mundial de Qatar 2022, abrirá este jueves la Copa América 2024 en Estados Unidos ante la debutante Canadá, en el primer partido del Grupo A.

Desde las 21:00 (hora argentina) la selección de Scaloni abrirá ante los canadienses la 48 edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que se disputa desde 1916 y por segunda vez se juega en Estados Unidos, tras la edición Centenario de 2016.

Lionel Messi, Di María, el 'Dibu' Martínez, Julián Alvarez y la Scaloneta casi al completo, iniciarán el camino para ganar su decimosexta Copa América y despegarse de su vecino del Rio de la Plata, Uruguay, como los máximos ganadores del torneo.

Cuestión de millones: cuánto valen todas las selecciones de la Copa América 2024

Enfrente tendrán una joven selección canadiense en la que destaca el veloz lateral izquierdo del Bayern Munich alemán Alphonso Davies. Debutante absoluta en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, Canadá ingresó a la Copa América 2024 al vencer 2-0 en partido único a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf.

La Copa América, de 108 años de historia, se lleva a cabo en los Estados Unidos y la nación anfitriona entre seis equipos de la región de CONCACAF se une a las 10 naciones sudamericanas que buscan un lugar en la final.

El campeonato se extenderá desde el 20 de junio al 14 de julio de 2024 en 14 estadios, cuatro de la Costa Oeste, cinco de la zona Centro y cinco de la Costa Este. El partido inaugural se disputará el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta (Georgia) y la final el 14 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami (Florida).

El ranking de los arqueros más caros de la Copa América: qué lugar ocupa el Dibu Martínez

Cuándo y donde serán los primeros partidos de la Selección argentina en la Copa América 2024

Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

El primer partido de la Selección argentina, ante Canadá, se desarrollará el jueves 20 en el imponente Mercedes Benz Stadium, en Atlanta (Georgia), con capacidad para 71.000 espectadores.

Inaugurado en 2017, este moderno recinto multipropósito es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS y es uno de los 16 estadios seleccionados por la FIFA para albergar los partidos del Mundial de Norteamérica-2026.

La primera fecha del Grupo A del torneo continental se completará el viernes 21 de junio con un partido con historia en el continente, el Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, que se jugará en la monumental casa de los Dallas Cowboys de la NFL, el AT&T Stadium en Arlington (Texas) a partir de las 20:00 (hora argentina).

En la antesala de la Copa América, el "Tata" Martino dio a sus candidatos para quedarse con el certamen

La segunda fecha del Grupo A iniciará el martes 25 de junio en Kansas City (a las 19;00) con Perú-Canadá.

Argentina jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford el martes 25 de junio a las 21:00. Se trata de un estadio multipropósito con capacidad para 82.500 espectadores que abrió en 2010, que sirve a los New York Giants y New York Jets de la NFL. Es uno de los 16 estadios seleccionados por la FIFA para albergar los partidos del Mundial de Norteamérica-2026.

La tercera fecha del Grupo A será el sábado 29 de junio en Miami (2100) con Argentina-Perú; y en Orlando (21:00) con Canadá-Chile.

En Atlanta, el campeón del mundo Lionel Messi vuelve a ser protagonista de la Copa América

Lionel Messi

Argentina comenzará este jueves una Copa América ampliada con Lionel Messi buscando sumar un segundo título continental en la que casi con certeza será su última aparición en el torneo.

Argentina ganó la Copa 15 veces, pero solo una vez, en 2021, durante la era Messi y el entrenador Lionel Scaloni se mantuvo en gran medida con su equipo ganador de la Copa del Mundo- Ángel Di María y Nicolás Otamendi probablemente harán su despedida final en un torneo importante.

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, que ahora juega en la Major League Soccer con el Inter Miami, cumplirá 37 años cuatro días después del primer partido del jueves en Atlanta contra Canadá y aún no decidió si intentará jugar su sexta Copa del Mundo, un récord.

Hombre récord: las tres marcas que Lionel Messi buscará romper en la Copa América 2024

"Es fantástico tener récords y seguir logrando cosas, pero no participaré en un Mundial sólo para decir que he disputado seis", dijo Messi a ESPN la semana pasada.

"Si me siento bien y todo está preparado para estar ahí, está bien, pero no iré por ir. Es muy difícil imaginar lo que puede pasar porque todavía faltan dos años. No necesito comprometerme ahora mismo de si estaré allí o no", agregó.

La formación de la Selección argentina: tres dudas en el plantel para el debut ante Canadá en Copa América

Alexis Mac Allister

La pulseada por la titularidad entre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández es una de las dudas que desvela a Scaloni para el debut el jueves ante Canadá en la apertura de la Copa América de Estados Unidos-2024.

En su segundo entrenamiento el lunes en el campus de la Universidad estatal de Kennesaw, la Scaloneta realizó trabajos apuntando a perfilar el once inicialista ante los "canucks", aunque con tres importantes dudas, una en el medio y dos en el diseño del ataque.

Mac Allister y Fernández compiten por el único puesto sin nombre asegurado en una línea de tres volantes. Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son los dos volantes fijos en el esquema de Scaloni.

Enzo Fernández

En el ataque, que estará liderado por Lionel Messi, las dudas del seleccionador giran en los acompañantes del capitán albiceleste: Julián Álvarez o Lautaro Martínez, y Nicolás González o Ángel Di María.

El resto del plantel es el mismo que Scaloni utilizó en los dos amistosos de este mes ante Ecuador (1-0) y Guatemala (4-1) en suelo estadounidense.

En consecuencia, la más probable formación con la que Argentina comenzará la defensa del título que conquistó en 2021 en el Maracaná ante el anfitrión Brasil será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, Ángel Di María o Nicolás González.

La selección de Canadá está preparada para la "excelencia absoluta" de Argentina, advirtió el DT Marsch

Jesse Marsch

Canadá está preparada y "esperando la excelencia absoluta de Argentina para enfrentarlos", dijo este miércoles su seleccionador, Jesse Marsch, en la antesala del partido contra la Albiceleste el jueves, que abre la edición 48 de la Copa América en Estados Unidos.

"Enfrentar al campeón del mundo es un privilegio para cualquier selección. Estamos preparados y esperando la excelencia absoluta de Argentina", dijo Marsch en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

"Vamos a jugar contra un equipo con mucha calidad, mucha organización. Nos hemos preparado bien para este partido y nuestra mentalidad es fuerte (...) Jugar contra los campeones del mundo es una motivación para nosotros", agregó el entrenador estadounidense de 50 años.

Para Marsch controlar a Lionel Messi "será un gran reto" para sus dirigidos y consideró clave "estar atentos a dónde se mueve en el campo".

"La forma en que (Messi) puede empezar a crear combinaciones y aportar confianza, pausa y calidad al equipo es única. Eso es lo que le convierte en el mejor jugador que jamás haya existido. Por lo tanto, hay cosas claras que tenemos que abordar sobre él, pero la clave creo que es estar siempre atentos a dónde está y asegurarnos de que no tenga espacios abiertos", aseguró.

"Sabemos que será un partido muy difícil para nosotros, pero intentaremos dar la batalla ante la mejor selección del mundo. Nuestro equipo es consciente de las cualidades de Argentina, sabemos que nos espera un partido muy duro, pero estamos muy ilusionados con el reto", puntualizó el seleccionador.

Alphonso Davies será el capitán de Canadá en el primer partido de la Copa con Argentina

Alphonso Davies

Alphonso Davies, de 23 años y jugador del Bayern Munich, será el capitán de Canadá en el primer partido de la Copa América contra Argentina.

Jesse Marsch optó por nombrar a Davies su capitán para el torneo, lo que significa que se alineará contra su homólogo Lionel Messi en el sorteo del jueves.

Davies, que nació de padres liberianos en un campo de refugiados en Ghana, llegó a Canadá cuando tenía cinco años y se convirtió en el mejor talento del país en el juego y reconoció su historia personal antes del juego.

"Me recibieron, me hicieron uno de los suyos. Amo este país. Creo que antes del partido, obviamente, habrá muchas emociones, ya sabes, liderar al equipo contra Argentina", dijo Davies. "Va a ser grande y poder llevar el brazalete por primera vez oficialmente en mi carrera sería algo espectacular".

Marsch dijo que Davies era mucho más que un jugador estrella que alentará a sus compañeros mientras el equipo busca mejorar de cara a la Copa del Mundo de 2026, que Canadá será coanfitrión con Estados Unidos y México.

"También está desafiando al grupo a mejorar y mejorar, por lo que es uno de los jugadores más jóvenes del equipo, pero también tiene muchas cualidades para ser uno de los mayores líderes y los jugadores más importantes, sin duda cuando llegar a 2026", afirmó.

Los próximos rivales de Argentina en la Copa América

Después de enfrentarse a Canadá, Argentina se enfrentará a Chile en Nueva Jersey antes de terminar su acción del grupo A contra Perú en Miami, pero el seleccionado de Scaloni sabe que les espera una dura oposición en la fase eliminatoria, siendo sus rivales Brasil y Uruguay.

Brasil tuvo problemas en las eliminatorias de la CONMEBOL para la Copa del Mundo 2026, habiendo ganado solo dos de sus primeros seis juegos y actualmente ocupa el sexto lugar en la clasificación después de perder ante Uruguay, Colombia y Argentina.

Hay varios nombres familiares que faltan en la selección brasileña de Dorival Junior: Casemiro, Gabriel Jesús y Thiago Silva quedaron fuera, mientras que Richarlison y Neymar están ausentes debido a lesiones.

La presión recaerá sobre la pareja atacante del Real Madrid formada por Vinicius Junior y Rodrygo para traducir su forma de club en éxito para la Selecao, mientras que hay mucho entusiasmo en torno al debut en el torneo senior del talento de 17 años Endrick, que se unirá al Real en julio que viene desde Palmeiras.

Uruguay, también 15 veces ganador, impresiona con su DT argentino Marcelo Bielsa, que aportó su estilo característico de alta energía al equipo y aumentó las expectativas con recientes victorias sobre Argentina y Brasil. El delantero del Liverpool Darwin Núñez liderará la línea, aunque Bielsa tiene la opción de introducir al veterano Luis Suárez desde el banquillo.