Cuentas en rojo

Los jugadores de Independiente evalúan intimar al club por la deuda de sueldos que mantienen con ellos, y en la semana próxima harían una presentación a través de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), para que se regularice la situación. El club le debe a los jugadores 190 millones de pesos, entre salarios, premios, primas y trayectoria, incluso a algunos se les adeuda dinero desde diciembre pasado. La dirigencia encabezada por Hugo y Pablo Moyano le presentó dos propuestas al plantel para cancelar la deuda, pero ambas fueron rechazadas.

Agremiados está al tanto de la situación que se vive en el Rojo y que podría motivar una presentación conjunta, que incluiría a 12 jugadores, para poder cobrar el dinero. Pablo Moyano había adelantado la semana anterior que la situación financiera de los clubes argentinos se complicó aún más con el parate de la actividad por la pandemia de coronavirus.

“Al no tener ingresos se está tratando de consensuar el tema de los sueldos. Los jugadores tienen claro cómo está al país. Hay algunos atrasos, pero ellos saben que no pueden mirar para otro lado”, comentó el vicepresidente del club. Pero a esta situación con los jugadores, Independiente debe pagar alrededor de 10.000.000 de dólares por deudas de pases hasta fin de año. También debe abonar 900.000 dólares que el club deberá desembolsar para que Andrés Roa no deba volver a Deportivo Cali, entidad dueña de su pase.