¡Viva Colón y viva Perón, carajo!

Dady Brieva (*)

Estoy con muchas expectativas. Podemos entrar en la historia grande del fútbol argentino siendo un equipo del interior. Si ganamos esta final, vamos a convertirnos en un gran ejemplo a seguir para todos los equipos que no son de la Capital Federal o del Gran Buenos Aires. ¡Viva Cólon y viva Perón, carajo!

Aunque no me lo crean, se me hace muy difícil escribir de Colón. Es muy complicado hablar en serio de lo que me apasiona. Lo mismo me pasa con el peronismo. Son sentimentos tan fuertes como difíciles de explicar con palabras. Hay que ser peronista y de Colón para saber lo que uno siente por dentro.

Lo más curioso de todo es que mi viejo era hincha de Unión y yo me hice hincha de Colón gracias a que cuando tenía 6 o 7 años a él lo nombraron subcomisario del barrio Centenario, que por entonces era la máxima autoridad policial del lugar. Como yo era su hijo tenía la entrada libre a la cancha de Colón, así que me la pasaba todo el día adentro del club y los días de partido me metía en los vestuarios, en la cancha y en el banco de los suplentes.

Hasta me di el lujo de jugar en las inferiores, pero sólo porque era el hijo del comisario: yo era un pata de palo. Jugaba de 4 y mi sueño era mandarme al área contraria en un córner para aprovechar un despeje corto de un defensor rival y clavarla en el ángulo. Pero ese sueño nunca se me hizo realidad porque jamás hice un gol. Por suerte me dediqué al humor.

Ahora no voy a la cancha, y a veces hasta prefiero no ver los partidos en vivo porque me pongo muy nervioso y sufro mucho. Por eso, por más que le tengo una fe bárbara al equipo y que estoy seguro de que le vamos a ganar a Independiente del Valle y vamos a hacer historia al ganar el primer título internacional en la historia del club, no voy a ir a Paraguay. Creo que voy a verlo solo, en el baño de casa, por las dudas... No sé porqué pero en el baño es el lugar donde me siento mucho más tranquilo y cómodo. En realidad sí sé, pero no pienso confesarlo públicamente.

(*) Santafesino, peronista, sabalero y cómico.