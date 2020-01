El Fernández de Boca

NA

El mediocampista Guillermo “Pol” Fernández, flamante incorporación de Boca Juniors, admitió que con su retorno al club espera sacarse una “espina” que le quedó, al tiempo que este momento lo encuentra maduro para aprovechar esta oprtunidad. “He cambiado muchos aspectos; en estos años fui aprendiendo mucho. Hoy estoy más maduro, veo el fútbol de otra manera”, explicó el volante ofensivo en una conferencia de prensa que brindó ayer con el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal y el mánager, Marcelo Delgado.

Fernández llegó a préstamo, con opción de compra, proveniente del Cruz Azul de México, y comenzará su tercer ciclo en el club en el que se formó en divisiones inferiores. “Si bien aquí (en Boca) logré una Copa Argentina, me hubiese gustado tener más continuidad. Luego hice mi camino y el destino me devolvió nuevamente en el club que me formó. Por eso estoy muy feliz”, detalló el jugador.

En su carrera, Fernández pasó por Atlético de Rafaela, Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza y Racing, antes de recalar en México.

En otro tramo de su exposición, Fernández dejó en claro que viene a aportar como uno más y que será el entrenador Miguel Angel Russo, quien decida en qué lugar de la cancha pueda desempeñarse. “Por eso –señaló– tengo que estar preparado al ciento por ciento para hacer lo mejor cuando me toque entrar”.

El de Fernández es el primer refuerzo de Boca en el 2020, en medio de negociaciones que buscan acercar a algún delantero, pero que por el momento, no se concretaron.

Uno de los impulsores de su regreso al club fue el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, quien compartió plantel con él en el 2007. Al respecto, Fernández indicó que “todos saben” el cariño que tiene para con Riquelme, el cual viene “desde muy chico”, y aclaró que habló con él y se mostró interesado en su regreso a Boca.

“Eso fue fundamental en mi decisión y la de mi familia. Estoy muy feliz del paso que estoy dando e intentaré devolver esa confianza en la cancha”, agregó.

Al sueño por la obtención de la Copa Libertadores también hizo referencia Fernández, quien se mostró entusiasmado con cumplirlo, por todo lo que significa para el hincha.