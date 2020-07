El objetivo es septiembre

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se volvió a referir al regreso de la actividad futbolística en medio de la pandemia de coronavirus y estimó que podría ser “en septiembre”. “Para volver a la cancha falta. Nos ha pasado mucho de poner una fecha y que la situación se complicara. En septiembre podríamos tener fútbol”, consideró Lammens en declaraciones radiales.

El miércoles pasado, la segunda reunión de la Comisión Médica de AFA con los dirigentes de los clubes de las diferentes categorías y disciplinas del fútbol argentino permitió la presentación del protocolo sanitario al Ministerio de Salud de la Nación, que deberá aprobarlo.

El presidente de Lanús y secretario ejecutivo de la AFA, Nicolás Russo, coincidió con Lammens. “Como otras actividades, el fútbol tiene una necesidad de reactivarse”, consideró, y ratifico la fecha de principios de agosto para retomar los entrenamientos. “Yo dije que para mí vamos a volver el 5 o el 10 de agosto, primero porque estamos en el pico ahora, a mi entender en diez días va a empezar a bajar, porque para eso se tomaron las medidas necesarias” explicó Russo.

“Si nosotros volvemos el 10 de agosto, vamos a llevar cinco meses sin siquiera entrenar, lo que quiere decir volver a jugar a fin de septiembre, tras 45 días de acomodar el físico”, agregó. Además, la necesidad de entrenar también tiene su correlato en aquellos clubes que compiten en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ya que Conmebol mantiene su intención de retomar esos torneos en septiembre.

“Argentina tiene una particularidad que no ocurre en muchos lados del mundo, porque no vamos a arrancar si no lo hacen todas las categorías”, aclaró Russo, y amplió: “Nadie puede dar una fecha cierta, pero todos estamos en el mismo sentido. Trabajamos para eso, pero quizá por un tema operativo de testeos, empiece una categoría antes y otra una semana después, el fútbol argentino tiene una solidaridad entre la Primera y el Ascenso”.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, también se sumó a los dirigentes que propician la vuelta de los partidos, aunque con todos los recaudos del caso. “El fútbol argentino necesita agotar todos los recaudos para poder arrancar. Hemos decidido esperar hasta el 17 y luego evaluaremos. Sin dudas que está primero la salud, pero debemos ver cómo avanzamos”, explicó Blanco.

Sobre la posibilidad de que algunos equipos retomen los entrenamientos antes, de cara a las competencias internacionales, consideró: “Si no están dadas las condiciones para todos, no están dadas para nadie. Creo que unos días antes para los equipos que jugamos copa no cambia tanto”. “Con Conmebol vamos a hablar el domingo. En un principio se manejó la idea de poder trabajar entre 45 y 60 días antes de competir a modo de pretemporada porque el parate fue muy largo”, finalizó el dirigente.

Tribunas llenas

El 67% de los hinchas que suelen asistir a los estadios para presenciar los partidos de sus equipos afirmó que regresaría a la tribuna si el fútbol argentino se reanudase en lo inmediato, según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Nuevo Milenio.

El 90% de las personas consultadas que se encuentran dentro del rango etario de 18 a 35 años respondió afirmativamente, mientras que solo el 25% de los mayores de 60 años dijo que concurriría al estadio.

De los que confirmaron su hipotética presencia en la tribuna, el 64% sostuvo que tomaría medidas de prevención, al tiempo que el 30% ni siquiera llevaría barbijo o tendría en cuenta el distanciamiento social.

Libertadores y eliminatorias

N.A.

La Copa Libertadores de América regresará el 15 de septiembre y la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Qatar 2022, en octubre, según se definió ayer tras la reunión del Consejo de Conmebol, a través de una conferencia virtual.

El Consejo de Conmebol propuso ayer posponer por tercera vez el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, y jugar la primera fecha en octubre, en vez de septiembre. Si bien está supeditado a la evolución de la pandemia de coronavirus, la Conmebol decidió pasarlo un mes más tarde.

Según la programación inicial, la Selección argentina recibirá a Ecuador en La Bombonera –sin Lionel Messi, suspendido– y luego enfrentará a Bolivia en la altura de La Paz.