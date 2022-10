En Independiente se termina la era Moyano con una elección que propone dos modelos

Después de nueve meses de postergaciones, idas, vueltas, reclamos y denuncias, la Junta Electoral aprobó las tres listas que van a participar de las elecciones de hoy en Independiente. Lo notable es que el dictamen lo anunciaron el miércoles al mediodía. Es decir, que hasta hace solo cuatro días las elecciones no tenían candidatos confirmados. Horas después del anuncio, a Juan Manuel Insaurralde le atajaron un penal y el pibe Nicolás Vallejo erró otro, entonces el equipo de Falcioni se quedó afuera de la Copa Argentina ante Talleres y se frustró la única ilusión que lo sostenía. Ahora, a esperar hasta el año que viene. La noche anterior a los penales errados, el bloque de representantes del oficialismo había despedido al presidente Hugo Moyano con aplausos después de aprobar el balance con un pasivo de 4.594.745.443 de pesos. Horas antes, Claudio Rudecindo, el candidato que apoya el barra Pablo “Bebote” Álvarez, se sinceró: “No quería postularme a presidente, no me quedó otra”.

Así de polémica, desprolija y bizarra es la previa de una elección que tendría que haber ocurrido en diciembre del año pasado. Todo muy a tono con el Independiente de estos tiempos.

Puro debate. Los temas más picantes en esta elección tienen que ver, fundamentalmente, con el modelo de club que proponen los candidatos, con la continuidad o no de la gestión Moyano y con el paralelo que se podría trazar con la política nacional. Gustavo López, candidato a vicepresidente por la lista oficialista, y Fabián Doman, que se postula como presidente en la principal agrupación opositora, se cruzan en un debate que profundizan estos temas.

“En esta elección se juega el futuro del club porque hay dos modelos que se enfrentan: nosotros sostenemos la asociación civil, un club abierto a los socios y con fuerte inserción social, educativa y deportiva en la comunidad. Y creemos que del otro lado hay un modelo privatizador, que tiene que ver con las sociedades anónimas deportivas o el gerenciamiento. Esa es la gran diferencia: asociación civil versus privatización encubierta”, sostiene López, referente de la Agrupación Independiente, que propone a Javier Mazza como presidente.

Doman, en cambio, rechaza con firmeza que lo tilden de “privatista”: “Es la acusacion más idiota que escuché en toda la campaña. En la Argentina legalmente un club no se puede privatizar ni tampoco lo permite el estatuto de Independiente. Los que dicen eso demuestran un gran desconocimiento del estatuto del club”.

PJ vs. PRO. La ecuación es sencilla: con solo observar los candidatos, se evidencia que las dos listas tienen nombres vinculados a la política nacional. En la agrupación oficialista aparecen Mazza, ex funcionario de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires; Juan Manuel Gálvez, del entorno del exintendente Jorge Ferraresi; Baldomero “Cacho” Álvarez, ex intendente de Avellaneda, y el diputado camporista Emmanuel González Santalla. En la lista opositora, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, va de vice, y Cristian Ritondo es el primer candidato a representante de socios.

¿Es atinado, entonces, nacionalizar la política de Independiente? Gustavo López hace su propia interpretación: “No creo que se pueda trazar un paralelo con la política nacional, porque en realidad si se mira bien la lista de Doman, incluye mucha gente que estuvo con Moyano en los últimos ocho años. La gran diferencia es que ninguno de los que encabezamos nuestro trinomio fuimos miembros de comisión directiva, venimos a servir al club y no lo vamos a usar como trampolín político, mientras que Grindetti lo va a usar para llegar a la provincia de Buenos Aires”.

Doman también se despega de la interpretación que nacionaliza la elección en el Rojo. “Decir eso es un facilismo. La mayor parte de los integrantes de nuestra lista no es del PRO, es una lista de Independiente –analiza el periodista–. Yo no pregunto de qué partido vienen, pregunto qué capacidades tenemos cada uno de nosotros, qué podemos aportar para la gestión, para el trabajo, para el proyecto”.

A votar. La única certeza es que hoy termina el ciclo de Hugo y Pablo Moyano en Independiente. Con una buena primera gestión y una segunda etapa lamentable, los camioneros dejan un club con el estadio terminado, los predios prolijos y una Copa Sudamericana, pero también con una deuda incontrolable, una situación financiera que ahoga y campañas futbolísticas que no están a la altura del Rojo. Hoy, de una vez por todas, los socios decidirán el destino del club durante los próximos cuatro años.

Las tres listas

◆ Agrupación Independiente: Javier Mazza (presidente), Gustavo López (vicepresidente 1º) y Juan Manuel Gálvez (vicepresidente 2º).

◆ Agrupación Independiente Tradicional: Fabián Doman (presidente), Néstor Grindetti (vicepresidente 1º) y Juan Marconi (vicepresidente 2º).

◆ Gente de Independiente: Claudio Rudecindo (presidente), Roberto Bustamante (vicepresidente 1º) y Rodrigo Gadano (vicepresidente 2º)

Hay 48.666 socios y socias en condiciones de votar.

◆ Horario: de 9 a 18 en la Sede de Mitre 470, Avellaneda.

◆ Requisitos: estar empadronado, llevar DNI o pasaporte y carnet de socio, y tener paga la cuota social de septiembre.