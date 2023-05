Entre un pedido de disculpas y una oferta difícil de rechazar

Lionel Messi pidió ayer “disculpas” a Paris Saint Germain y a sus compañeros en un video que subió a sus redes sociales, luego de la suspensión de dos semanas sin sueldo y competición deportiva por haberse ido de viaje a Arabia Saudita sin autorización de la directiva del club y del entrenador Chistopher Galtier.

“Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada les quiero pedir perdón a mis compañeros y al club”, comenzó Messi en un breve video subido a sus historias de Instagram.

“Sinceramente pensé que tendríamos libre después del partido como venía pasando en las semanas anteriores y ya tenía programado este viaje a Arabia, que ya lo había cancelado anteriormente. Vuelvo a pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida”, continuó.

Messi se subió el lunes pasado a un avión junto a su familia y viajó con destino al país asiático para pasar unas horas en Medio Oriente. Todo esto se dio en un contexto de posible salida del rosarino a Barcelona de España.

“Me complace dar la bienvenida al Embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones aquí. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes”, dijo Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita, y dejó expuesto el hecho.

Posteriormente, Messi publicó en sus redes tres imágenes de la estadía con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Mateo y Ciro. En las fotos, no se pudo ver la presencia del mayor, Thiago.

El delantero argentino firmó un contrato con Arabia Saudita para promocionar el turismo en el reino árabe. En el primer trimestre del año pasado viajó por primera vez y allí los saudíes lo presentaron como su embajador turístico durante un viaje a una ciudad turística junto al Mar Rojo.

París fue una ciudad hostil con Messi desde el primer año, en el que lo criticaron por su nivel, y ahora continuaron apuntándolo como principal causante del fracaso del equipo en la Liga de Campeones, a pesar de que es el segundo goleador y el principal asistidor de la temporada.

En la actualidad, el club vive una situación complicada porque los hinchas se manifestaron contra los directivos y los futbolistas, en el que pidieron volver “a las bases”.

Oferta irresistible. Lionel Messi fue tentado por el Al-Hilal de Arabia Saudita con 400 millones de euros con un contrato de un año, con la intención de que juegue el clásico ante el Al-Nassr del astro portugués Cristiano Ronaldo, según lo anunció ayer la prensa europea.

En ese contexto, tanto Messi como el Paris Saint Germain coinciden, sin hacerlo oficial, en que el 30 de junio finalizará la unión entre ambas partes y el futuro del rosarino es un misterio pese a que muchos dan por casi hecho su regreso a Barcelona.

La explicación de esta megaoferta es que el Al-Hilal quiere incorporar a sus filas a Messi para potenciar su equipo ante el de Cristiano Ronaldo, incrementando la rivalidad con el club que tiene contratado al portugués y dar lugar a partidos que reaviven el duelo que enfrentó a ambos en Real Madrid y Barcelona, indicó Mundo Deportivo.

En la oferta del Al-Hilal a Messi no se contempla que ejerza de embajador de la candidatura saudí al Mundial de 2030, al que aspira Arabia. La decisión se debe a que el rosarino no podría promocionar una candidatura que fuese competencia directa a la de Argentina-Uruguay-Paraguay que también desean ser sede de esa Copa del Mundo.

No obstante, no hay negociaciones avanzadas para la contratación de Messi por el club saudí, ya que no hubo contactos con Jorge Messi, padre y representante del astro, durante el reciente viaje a Arabia ya que viajó con su familia y en estos casos no mezcla negociaciones con viajes familiares.

Messi tiene el interés conocido del Barcelona, Inter Miami y Al-Hilal con todos sus petrodólares, pero está claro que la prioridad del campeón mundial es continuar en Europa.