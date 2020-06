Esta vez no es en beneficio propio

NA

Carlos Tevez anunció ayer que renovará su contrato con el club por seis meses y dijo que donará el dinero que recibirá a una ONG. “Estos días veremos, para las vacunas, para las ollas populares. Queremos dejar escrito eso en el contrato. No quiero ver nada de plata”, afirmó el “Apache”.

En diálogo con Radio La Red, el delantero evitó hablar de cifras sobre su renovación con el xeneize y en ese sentido aclaró que tiene muchos amigos que “viven en la villa” y sabe la realidad que ellos atraviesan. “Con mi familia decidimos donar todo el contrato que me está ofreciendo Boca y después ver cómo estoy, cómo me siento y si me parece bien para Boca, bien para mí, y le hacemos un bien a la gente en este momento que estamos pasando”, comentó.

Tevez había recibido una oferta de renovación de su contrato por parte de Boca que entre otras cuestiones le reduce notablemente el valor de su contrato, pero confirmó que seguirá en el club. “El bien para Boca es que nos sentemos y hablemos, todos queremos el bien para Boca. Voy a seguir en Boca, quiero otra chance más de jugar la Libertadores. Aceptamos lo que ellos propusieron con algún cambio”, enfatizó Tevez.

La idea del delantero es jugar hasta diciembre, aunque si la Copa Libertadores sigue hasta enero terminará de jugar el certamen, y luego volverá a sentarse con la dirigencia para definir qué hará con su carrera. “Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Libertadores. Es lo que más quiero. Ya no se firma más por un año, se firma por seis meses o un año y medio. Eso dice AFA. Vemos seis meses, lo hablé con mi familia. Es una incertidumbre. Lo más lógico es esto”, sentenció.

Incluso el jugador, de 36 años, indicó que su hija Florencia, de 15, tiene intenciones de ir a estudiar a Estados Unidos, por lo que no sabe qué sucederá una vez que finalice su contrato con Boca. “Estos seis meses que la gente está pasando un mal momento, es lo mejor. Así no se habla de plata. Es lo más justo. De parte de Boca y de la mía, es lo más justo. La posibilidad de jugar afuera la dejo abierta, no quiero ser esclavo de mis palabras”, afirmó. No obstante, aclaró que en Argentina en el único equipo que jugará será en Boca.

La respuesta a Bermudez

Carlos Tevez dijo que se sintió “molesto” por las declaraciones de los dirigentes del club, algunos de ellos ex compañeros suyos como Alfredo Cascini y Jorge Bermúdez, pero aclaró que no quiere irse peleado “con nadie”. “Obvio que cada uno tiene su opinión, pueden decir lo que quieran. No pasa nada, uno entiende la situación, un montón de cosas. Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero ir peleado con absolutamente nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto”, expresó Tevez.

El “Apache” comentó que si bien en el campo que tiene en la localidad de Maipú, en el que está transitando la cuarentena por la pandemia de coronavirus junto a su familia, no se entera de las noticias deportivas, aclaró que gente allegada le comentó lo que dijeron sus ex compañeros.

Bermúdez había señalado que cuando asumió la dirigencia que comanda Jorge Ameal y tiene a Juan Román Riquelme al frente del fútbol, Tevez era “un ex jugador” algo que no cayó bien en el entorno del atacante. “Ese es el mensaje y por eso me rompo el culo y pienso en darle felicidad a la gente de Boca, tampoco que soy Messi que gana solo o Maradona en su momento”, explicó.