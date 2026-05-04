En el Mundial de 1978, la Selección Argentina tuvo ventaja en su camino a la final y enfrentó a Perú sabiendo exactamente lo que necesitaba, ya con el resultado puesto entre Brasil y Polonia. Desde entonces, el reglamento internacional estableció que los equipos que persigan una misma plaza de clasificación deben jugar sus partidos en simultáneo para garantizar equidad competitiva.

Casi medio siglo después, el fútbol argentino hizo caso omiso de ese principio básico. El cierre del Torneo Apertura 2026 otorgó pequeñas —pero decisivas— ventajas deportivas al no unificar criterios en la programación de la definición. Barracas Central jugó antes que el resto, y su inesperada derrota modificó por completo el panorama de la pelea por los Playoffs.

Lo mismo ocurrirá con Defensa y Justicia, que se jugará el último boleto a los Playoffs con todos los resultados puestos, e incluso con la posibilidad de especular sobre su posible rival según el desenlace de otros partidos. Una situación que contradice el espíritu del reglamento y pone en duda la equidad en la recta final del torneo.

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¿Cómo quedó el cuadro de playoff del Torneo Apertura 2026?

Todo en el marco de la Fecha 9, que terminó jugándose después de las 16 por aquel paro y suspensión de actividades que AFA hizo en apoyo a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Cueste lo que Cueste: análisis completo de la Fecha 9 y clasificados a Playoffs

NZ/ff