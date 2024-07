La Copa América golea a la Euro en intensidad y dinámica

“La Eurocopa es más complicada que un Mundial”, dijo Kylian Mbappé y despertó polémica, a comienzo del torneo, al sugerir que la competición europea era la más difícil del mundo. El tiempo terminó demostrando que a Francia le costó más y quedó eliminada en semifinales, pero a nivel general, en cuanto al espectáculo futbolístico, el evento del Viejo Continente resultó monótono y no demostró ser mejor que el Mundial ni que la Copa América.

La Eurocopa es una competencia de transiciones sin sorpresas. En líneas generales, los equipos juegan con muchas similitudes tácticas y se estudian tanto que es muy difícil ver momentos de ida y vuelta en el juego.

“Como espectador, a veces me genera cierto aburrimiento”, afirmó el entrenador argentino con pasado de selección nacional y recientemente en Europa, Sebastián Beccacece, quien se sinceró en una entrevista con Hugo Balassone y puso en palabras lo que muchos piensan pero no se animan a decir.

La semifinal entre Uruguay y Colombia tal vez haya sido la mejor forma de contrastar América y Europa. En todo sentido, tanto dentro como fuera de la cancha, pero evitaremos poner el foco en los disturbios del cierre o en el sincericidio violento de Marcelo Bielsa con sus explosivas declaraciones contra el país anfitrión y la organización.

Cuando uno analiza el juego, tanto España-Francia como Países Bajos-Inglaterra fueron partidos con pocas situaciones de peligro clara y remates al arco. Por el contrario, colombianos y uruguayos nos regalaron un partido de ida y vuelta con once remates al arco por lado, transiciones vertiginosas y un partido sin respiro. Si uno repasa todos los números de ataque, no hay ninguno que en los noventa minutos no fuera superior. En menor medida, lo mismo ocurrió con Argentina y Canadá.

El espectador neófito puede confundir belleza con prolijidad en el manejo del balón y obediencia táctica. Se arriesga poco, se cuida el pase y se evitan los duelos uno a uno en lugares que no sean los elegidos de antemano. En Europa todo es muy controlado y estudiado, casi no hay desorden ni jugadores gambeteando por cualquier lado y, como no hay desorden, hay poca sorpresa para las defensas de bloque bajo.

En la previa de la final, se podría decir que España es el mejor equipo de torneo, el que más ataques realizó y más balones recuperó, y también el que cuenta con la figura de la competencia: Lamine Yamal, quien lidera la faceta de asistencias en la Eurocopa y fue figura en la semifinal participando de un gol clave. España es el ejemplo perfecto de tenencias extendidas y bloque bajo en defensa al momento de perderla. Depende de poner mano a mano a sus dos extremos morenos (Yamal y Williams) para desequilibrar.

En América la situación es diferente. Aun con un promedio de gol parejo, se ven partidos con más idas y vueltas. Es cierto que el margen de error es mayor pero la dinámica de juego es más rápida, hay más recuperaciones, hay pérdidas con tenencias más cortas y por momentos los partidos son vibrantes.

Argentina es favorita para la final, por ser la vigente campeona de América y del mundo pero Colombia logró un equipo sólido, al que es difícil vulnerar y que contragolpea rápido y con mucha gente. Si Scaloni consigue que Colombia no se encierre atrás y en el juego haya espacios, tiene grandes chances de ganar. Esta noche lo sabremos.