La navidad de Luis

por Agustín Colombo

El Pulga Rodríguez anda por Simoca, el pueblito lindo y pobre de Tucumán donde nació hace 35 años. Camina como cualquier vecino, lleva a sus hijos a la plaza, se come un asado con amigos, se sienta en una reposera en la vereda. Podría ser la historia para una canción de León Gieco, como la del título de este texto, pero no: es la historia del futbolista profesional que siempre sueña con volver a su pueblo.

Y no solo vuelve para disfrutar de la familia y para recordar a su padre, que murió hace tres meses, sino para cumplir con el rito ineludible de todos los años: el partido que organiza antes de cada Navidad. Lo llaman El Juego de las Estrellas y participan jugadores que nacieron en la provincia, algunos conocidos en toda la Argentina. “Yo planifico mis vacaciones en función de estas actividades, por eso el 22 de diciembre tengo que estar de vuelta en Tucumán, eso no lo negocio”, le dijo el crack de Colón al diario La Nación hace unos días.

La edición de este año se mudará de pueblo por primera vez: se jugará mañana a las 16 pero no en Simoca, sino en la cancha del Atlético Concepción de Banda del Río Salí, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Allí habrá varios partidos: los preliminares incluirán al equipo de mujeres de Atlético Tucumán, un combinado de amputados y viejas glorias tucumanas, mientras que el partido central será, como siempre, El Equipo de las Estrellas contra el seleccionado provincial. Estarán Clemente Rodríguez, Matías Kranevitter y el golfista Pigu Romero. La entrada será un alimento no perecedero o un juguete.

El eslogan que le pusieron al partido de este año es “Una Navidad diferente”. “Hace tres meses perdimos a papá, así que para toda la familia va a ser una Navidad especial y diferente”, explica Walter. Como siempre, todo es a pulmón entre la familia y con la ayuda de todo el pueblo: desde el club, que abre su cancha gratis, hasta la Intendencia, que pone a disposición vehículos.

Pero lo más lindo no es eso sino todo lo que viene después. El 24 a la mañana, el Pulga, su hermano Walter y varios amigos más empiezan a entregar los juguetes que juntaron durante el partido. Por más que esta vez sea en Banda del Río Salí, los regalos serán destinados a los nenes de Simoca. “Todos los chiquitos merecen tener su regalo. Muchos papás no pueden, ya no pueden comprárselos. Para Reyes hacemos otra fiesta. También les damos algo de comer; llegué a pagar 2 mil hamburguesas, pero a partir de 2017 los números empezaron a escaparse de mi presupuesto. Es que cada vez venía más gente y hacían falta más hamburguesas. Y yo no tengo una fundación. No, es con mi bolsillo, pero me hace feliz”, explicó el Pulga.

Este año, como hizo para una publicidad de Musimundo, su hermano no descarta que el Pulga se disfrace de Papá Noel y vaya entregando regalos por las calles de Simoca: “Si se animó para las cámaras, tiene que animarse de vuelta”, se ríe por teléfono. El traje que el Pulga usó para la publicidad lo tiene guardado en su casa de Simoca. Quizás ahí haya alguna pista para lo que pueda pasar esta Navidad en ese pueblito tucumano.