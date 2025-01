Las esperanzas argentinas sobre ruedas en el desierto saudí

Con el prólogo de 29 kilómetros en Bisha, se puso en marcha ayer la edición número 47 del rally Dakar, que por sexto año se disputa íntegramente en Arabia Saudita.

El famoso rally-raid, que fue creado por el francés Thierry Sabine y cuya primera realización sucedió en 1979, contará este año con 25 participantes argentinos, repartidos en las distintas categorías.

En Motos, dominó el australiano Daniel Sanders, con KTM, seguido por el botsuano Ross Branch (Hero) y el estadounidense Ricky Brabec (Honda), ganador de la competencia el año pasado.

En Autos, el triunfo fue para el sudafricano Henk Lategan (Toyota), escoltado por el sueco Matthias Ekstrom (Ford) y el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).

El prólogo, en el que se combinaron sectores rápidos con otros más técnicos y pedregosos, sirvió para establecer el orden de largada de la primera etapa, que se correrá hoy en Bisha.

Luciano Benavides fue el mejor argentino en Motos; el salteño, campeón mundial de Rally-Raid W2RC en 2023, terminó séptimo, bastante más adelante que su hermano Kevin, dos veces ganador de la prueba, que fue 24°. En tanto, el neuquino Santiago Rostan quedó 68°.

En Coches, el mendocino Juan Cruz Yacopini, único representante nacional en la clase mayor y con Toyota, clasificó 32°.

El cordobés Nicolás Cavigliasso fue tercero en la categoría Challenger, de buggies livianos prototipos; y mejor aún le fue a su coterráneo Jeremías González Ferioli, segundo en Side by Side (buggies livianos derivados de serie).

La categoría de Motos tendrá en el equipo oficial KTM a los hermanos salteños Kevin (dos veces ganador del Dakar) y Luciano Benavides. También en dos ruedas corren Juan Santiago Rostan (Husqvarna) y el cordobés Benjamín Pascual, hijo de Pablo Pascual y que afronta el desafío de competir con una máquina eléctrica (Segway) en el desafío Mission 1000.

En Coches, la gran esperanza argentina es Juan Cruz Yacopini, quien compite con una Toyota Hilux T1+ (la clase mayor), navegado por el español Daniel Oliveiras.

La división con mayor número de argentinos será la Challenger, de buggies livianos (antes, la categoría se denominaba T3), liderada por Nicolás Cavigliasso, exganador en Quads (categoría extinta) y su esposa, la campeona mundial de Rally-Raid W2RC (del cual el Dakar es la primera fecha), Valentina Pertegarini. La dupla cordobesa va con el equipo Taurus, el mismo con el que corren David Zille y el también cordobés Sebastián Cesana.

Son parte de la categoría Challenger también Lisandro Sisterna, que navega al español Pau Navarro.

David Costera, el director

La tarea de imaginar rutas en la nada

Cuando terminó el pasado rally Dakar en el desierto de Arabia Saudita, su director, David Castera, abrió su notebook y comenzó a imaginar el recorrido mientras revisaba mapas por satélite para diseñar el trazado de la actual edición.

La competición 2025 del prestigioso rally de aventura levantó el telón ayer, con 8 mil kilómetros por delante en dos semanas a través de la Península Arábiga. Pero la génesis de este largo viaje se remonta a casi un año antes.

Castera pasó sus meses de febrero y marzo del año pasado viendo una y otra vez, durante horas, mapas de Google Earth realizados vía satélite. Estuvo así errando virtualmente por el inmenso y árido desierto saudita, detectando pistas, caminos o huellas del paso de 4x4, signo de que el lugar es transitable por vehículos motorizados.

“Paso tardes y noches trazando, escribiendo, intentando crear”, le explicó Castera en una entrevista a la agencia AFP, ya en la caravana de esta edición en Bisha, punto de partida del Dakar 2025.

Con su experiencia de expiloto del Dakar, este hombre de barba ya plagada de cabellos blancos analiza los terrenos más propicios para la conducción técnica o aquellos que dan más margen a la velocidad, o los que tienen más subidas y bajadas. Se analiza todo de manera minuciosa para terminar componiendo el prólogo y las doce etapas.

“Hay que hacer equilibrios entre los kilometrajes, las dunas, la arena. Conseguir que la dificultad esté repartida como tiene que repartirse, que haya competición deportiva de principio a fin, que haya historias para contar”, describe.

“Se trata también de romper el ritmo. Buscamos montañas porque siempre son zonas más sinuosas (...) No puedes hacer 500 kilómetros al máximo, eso no tiene sentido, no tiene interés”, dice David Castera.

Sainz, el hombre de 62 años que va por el sexto

El veterano piloto español Carlos Sainz, a sus 62 años, está preparado para un nuevo reto: conquistar su quinto título en la categoría de Autos del Dakar, con un nuevo coche.

Arabia Saudita alberga por sexto año el prestigioso rally de aventura, y Sainz defenderá allí el título conquistado el año pasado, cuando con un Audi se convirtió en el ganador de más edad de esta mítica prueba.

Añadiendo más dificultades, el piloto madrileño tendrá nuevo coche en esta ocasión, un Ford Raptor, cuyo rendimiento en un trazado tan exigente como el diseñado para este año es una incógnita.

“He hecho todo para llegar en buenas condiciones físicas y me he esforzado al máximo para intentar tener una buena carrera. Estamos bien”, comentó el campeón.