Las frases y ocurrencias que, como Maradona, quedarán en la historia

La muerte

1. “En el cielo pasan cosas lindas, pero ya habrá tiempo para ver un recital de Elvis o charlar con el Pocho Perón”

2. “Yo tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida, y encontrarán el modo de hacerlo estando muerto” (1996)

3. “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”

4. “Si me muriera y en el cielo se pudiese jugar al fútbol, no me gustaría hacerlo con Pelé...”

5. “Todavía no llegó el tiempo de pensar en mí. ¿Cuándo será? No sé, el día que me llegue... o antes me llegará la muerte” (1999)

Su infancia

6. “Si tengo que definir a Fiorito, digo lucha”

7. ”De una patada fui de Fiorito a la cima del mundo, y ahí me la tuve que arreglar solo” (2000)

8. “De chico, pasar el puente Alsina era como ir a Manhattan”

9. “De todos los apodos que me han puesto, el que más me gusta es “Pelusa”, porque me vuelve a la infancia. Me acuerdo de Fiorito, de los arcos de caña, de los Cebollitas, cuando jugaba por el sandwich y la coca. Aquello era más puro”

10. “¿Quién soy? El pibe de Villa Fiorito que una tarde de 1986, en el estadio Azteca de México, se puso a llorar cuando recibió la Copa del Mundo” (1986)

11. “Yo no soy ningún mago. Yo soy Diego, el que nació en Fiorito. Pero los magos son los que viven allá, en Fiorito. Son magos porque viven con mil pesos por mes”

12. “Una sola vez en mi carrera sentí que tocaba el cielo con las manos: fue el día de mi debut en Argentinos”

Internaciones y problemas de salud

13. “En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe y a mí no me creen que soy Maradona”

14. “Déjenme vivir mi vida. Yo no quiero ser un ejemplo”

15. ”A veces me agarran bajones, pero pongo “El Chavo” y se me pasa todo” (2000)

16. “En el Mundial dije que me cortaron las piernas, pero ahora digo que me cortaron el cuerpo, porque me siento vacío, no sé bien dónde estoy, no encuentro a mis hijas, me sacaron el juguete que había recuperado” (1994)

17. “Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?”

Dios, rebelde y héroe popular

18. “Yo pensaba que no iba a llegar tan lejos con mi fútbol. El de arriba, el Barba, conmigo se zarpó. Me dijo: ‘Andá, rompela, hacé goles y dale alegría a la gente’. Me dio demasiado, ¿no?”

19. “Todo lo que hice fue con dinero que gané limpiamente. Por otro lado, sí, soy contradictorio, OK. ¿Y la historia argentina qué?”

20. “Cuando me dicen que soy Dios, yo respondo que están equivocados. Soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego”

21. “La bronca es mi combustible”

22. “Lo que nunca le voy a perdonar a Menem es el indulto. Estoy a muerte con las madres de esos chicos desaparecidos”

23. “Soy completamente izquierdista: de pie, de fe y de cerebro”

Su familia

24. “Con Claudia no podemos salir. Fuimos a una zapatería y casi la tiran abajo, fuimos a comprar los aritos para la nena y rompieron todo. Vivo entre cuatro paredes. Hace dos años que vivo en Nápoles y no conozco la ciudad” (1987)

25. “Sin Claudia, la droga me habría matado”

26. “Mis hijas son lo mejor que tuve en mi vida, pero la jabru también está en mi pensamiento”

27. “Gianinna me preguntó: “¿Papi, cuándo vas a volver a jugar como en los videos?” Me cortó las piernas”

28. “Dalma y Gianinna son mis ojos”

29. “Me di cuenta mucho tiempo después que los dolores de panza de mi vieja eran porque ella no comía para darnos de comer a nosotros”

30. “Lo único que quiero es que mi viejo no trabaje más” (1976)

31. “Todo lo que hice fue por malaprendido, no por maleducado. Mis viejos no tienen la culpa. Ellos son todo para mí, símbolos, próceres, ángeles”

32. “Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación. Un hijo se hace de a dos, y no para salvar un matrimonio o para encerrarte o para encarcelarte. Y me importa un carajo lo que diga la Iglesia”

La Selección

33. “La selección es mi vida”

34. “En la selección tiene que haber una ley, pero no la de los políticos o la del Congreso, sino la ley del sentimiento. El jugador de la selección es responsable de representar al país y sentir eso es hermoso, realmente hermoso”

35. “¿Mi mayor alegría en el fútbol? Haber ganado el Mundial ’86. Cuando terminó el partido, me sentí el hombre más feliz del mundo”

36. “No es cierto que soñara ser campeón del mundo. Simplemente quería llegar a jugar un domingo en Primera con la cancha llena. El resto, todo lo que estoy viviendo, es de regalo”

37. “Yo la camiseta 10 no se la voy a dejar a nadie, salvo a mi hermano Hugo”

38. “Grondona me mintió, Bilardo me traicionó” (Tras dejar de ser el DT de la Selección).

39. “Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía” (sobre la Selección argentina).

40. “¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan”.

41. “Escuchábamos pin, pum, ruido de palo, de travesaño, Goyco iba de un lado para el otro. Nunca sufrí tanto un partido” (en referencia al 1-0 a Brasil en Italia 90)

Ocurrencias y metáforas maradonianas

42. “Yo me equivoqué, pagué... pero la pelota no se mancha” (2001)

43. “Yo puedo equivocarme, pero con mi cuerpo. Los argentinos saben que el Diego no les metió la mano en el plato de comida” (1999)

44. “Me gusta pegarle a la gente cuando tiene las dos manos arriba. Cuando las tiene bajas, me gusta ayudarla” (1995)

45. “Yo vendo ilusión”

46. “Yo sé que ser pobre es duro. Pero también es duro ser famoso”

47. “Lo único que no soy, es falso”

48. “Pelé debutó con un pibe… y le pegó a la jermu”

49. “Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego”.

50. “A (Julio) Grondona se le escapó la tortuga”.

51. “Ruggeri le toma la leche al gato”

52. “Verón en la Selección tiene más faltas que Gianinna en el colegio”

53. “Vos también, Pasman, vos también la tenés adentro”

54. “Me cortaron las piernas” (Tras el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994).

55. “A Toresani lo espero en Segurola y La Habana 4310, séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos”

56. “Si está vacío, que se llene, porque no se puede traicionar a los hinchas xeneizes” (sobre Juan Román Riquelme)

57. “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez” (en referencia a Mauricio Macri, durante su presidencia en Boca).

59. “Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste” (crítica al club).

58. “Lástima no se le tiene a nadie, maestro” (a José Sanfilippo en un programa de televisión).

59. “Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio” (sobre los partidos en pandemia).

60. “Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua” (hablando de su ex manager).