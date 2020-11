Copa de la Liga Profesional: el fixture del fin de semana

La Liga Argentina tendrá este viernes el inicio de la segunda fecha de la Copa Liga Profesional. La jornada tendrá a River-Rosario Central y Newell's-Boca como partidos destacados del fin de semana. A continuación, la guía de partidos con hora, TV y árbitros. Un fixture detallado para estar al día con la agenda del fútbol argentino.



River recibe a Rosario Central el sábado desde las 21:15 en uno de los platos fuertes de la Liga Argentina para esta fecha. El equipo de Marcelo Gallardo inició su camino en la Zona 3 con derrota ante Banfield. Fue el pasado martes que perdió 3 a 1 ante Banfield en el estadio de Independiente. Por otro lado, el Canalla debutó en el certamen con un triunfo 2 a 1 ante Godoy Cruz. El árbitro de este partido será Facundo Tello y podrá verse por TNT Sports. Para ver online River vs. Rosario Central hay que acceder a la aplicación de TNT Sports. La misma puede descargarse desde el PlayStore de Android y también desde la App Store para iOS.



Al día siguiente, el domingo 8 de noviembre, Boca visita a Newell's en otro partido importante de la Liga Argentina. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo debutaron con un triunfo 2 a 1 ante Lanús, el sábado pasado en la Fortaleza.



Para este partido, el DT podrá contar con Sebastián Villa, quien regresa a las canchas luego de haber estado marginado durante algunos meses debido a la denuncia por violencia de género que radicó su ex pareja Daniela Cortés. Boca, que integra el Grupo 4, será televisado por Fox Sports Premium. Los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol podrán seguir Newell's vs. Boca online a través de las plataformas de streaming de las cableoperadoras: Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play.

Fixture del viernes 6 de noviembre

19: Patronato-Huracán (zona 6) - Árbitro: Nazareno Arasa.

21.15: Argentinos Juniors-Aldosivi (zona 5) - Árbitro: German Delfino.

Fixture del sábado 7 de noviembre

16: Banfield-Godoy Cruz (3) - Árbitro: Ariel Penel.

18.30: San Lorenzo-Estudiantes (5) - Árbitro: Fernando Espinoza.

21.15: River-Rosario Central (3) - Árbitro: Facundo Tello.



Fixture del domingo 8 de noviembre



14: Arsenal-Atlético Tucumán (1) - Árbitro: Leandro Rey Hilfe.

16.15: Gimnasia-Vélez (6) - Árbitro: Patricio Loustau.

18.45: Unión-Racing (1) - Árbitro: Jorge Baliño.

21.15: Newell's-Boca (4) - Árbitro: Mauro Vigliano.



Fixtura del lunes 9 de noviembre



17: Independiente-Colón (2) - Árbitro: Silvio Trucco.

21.30: Talleres-Lanús (4) - Árbitro: Yael Falcón Pérez.

21.30: Central Córdoba (SDE)-Defensa y Justicia (2) - Árbitro: Pablo Echavarria.

River: Borré, aislado por posible caso de coronavirus

Tras la derrota en el debut frente a Banfield, River buscará la recuperación y su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional cuando reciba mañana a Rosario Central, en cancha de Independiente, en un partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 3.



A esto debe sumarse que en las últimas horas el delantero colombiano Rafael Santos Borré tuvo que ser aislado preventivamente por haber estado en contacto con una persona que dio positivo de coronavirus y tampoco será de la partida.



De esta manera, el entrenador Marcelo Gallardo estará obligado a realizar dos variantes en relación al once titular que fue derrotado por Banfield.

Posibles formaciones de River y Rosario Central

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Santiago Sosa, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Lucas Pratto y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Rosario Central: Josué Ayala; Fernando Torrent, Diego Novaretti, Jonathan Bottinelli, Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Rodrigo Villagra o Fabián Rinaudo; Joel López Pissano, Emiliano Vecchio, LucianoFerreyra y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Boca: Miguel Ángel Russo vuelve a convocar a Sebastián Villa

Para el partido de este domingo ante Newell's en Rosario, por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional, el entrenador de Boca Miguel Ángel Russo volverá a citar a Sebastián Villa. De este modo, el delantero colombiano vuelve al ruedo tras haber estado varios meses marginado debido a la denuncia por violencia de género que en agosto le hizo su ex novia Daniela Cortés.



No está confirmado si Villa será titular. Lo más probable es que ocupe un lugar en el banco de suplentes. No es esa la única duda que mantiene Russo. Deberá decidir si conserva en el equipo a Ramón Ábila o si vuelve a darle confianza a Franco Soldano. En el arco tendrá a Esteban Andrada, ausente por lesión ante Lanús.

Posibles formaciones de Newell's y Boca

Newell's: Aguerre; Gabrielli, Guanini, Gentiletti, Bíttolo; Pablo Pérez, Fernández, Castro; Palacios, Maxi Rodríguez y Scocco. DT: Frank Kudelka.

Boca: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano; Salvio, Pol Fernández, Cardona; Tevez y Wanchope Ábila o Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.