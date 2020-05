Los 114 datos más curiosos de Chacarita Juniors en su aniversario

por Carlos Piro

Este 1 de mayo de 2020 el club Chacarita Juniors cumple 114 años de su humilde nacimiento. Tan humilde fue su fundación que ni siquiera homenajeaba al barrio que lo alumbró, sino todavía más sencillamente, a la calle donde vivían los hermanos Lema, fundadores iniciales de un club de fútbol para aceptar desafíos con “teams” similares, tal la denonimación inglesa que predominaba en el fútbol, el deporte más lindo del mundo en los comienzos del siglo XX. En su cumpleaños, homenajeamos al club con 114 datos simbólicos, algunos muy conocidos, otros escondidos en la bruma del tiempo, y otros tantos, casi desconocidos para la mayoría del público.

1 Chacarita Juniors se fundó un 1 de mayo de 1906 y se reorganizó en agosto de 1919.

Anuncio de la fundación del club, diario La Argentina.

2 El 6 de julio de 1969 le ganó la final de a River Plate por 4 a 1, consagrándose Campeón Metropolitano de 1969, su único título en Primera División, y con el resultado más abultado en un partido final hasta entonces, sólo superado por el 4 a 0 con que Lanús batió a San Lorenzo el 29 de mayo de 2016.

El equipo campeón Metropolitano 1969.

3 El primer presidente fue Maximino Lema.

Maximino Lema, primer presidente del club en 1906.

4 El primer partido disputado por aquellos muchachos fundadores fue ante el club Victoria en un terreno ubicado en Dorrego y Muñecas, una zona límite entre los barrios porteños de Villa Crespo y Chacarita, que estaría muy ligada a su historia hasta 1945 y terminó 0 a 0.

5 La primera formación de Chacarita Juniors fue José Manuel Lema, Manuel Andrés Lema y Arístides Ronchieri, Antonio Fernández, Alfredo Juan Lema y Andrés Ducasse, Alfredo Palacios, Miguel Pereyra, Maximino Lema (capitán), Eduardo Ducasse y Manuel Hernández.

6 Su goleador histórico es Renato Cesarini, que actuó en el club entre 1924 y 1930, y en 1936 con, por lo menos 84 goles convertidos. Lamentablemente, no se han podido reconstruir (todavía) todas las síntesis de los partidos de la temporada 1924, en que Chacarita Juniors actuó en Intermedia. Suponemos que, por la cantidad de goles convertidos por el equipo, Cesarini tiene que haber hecho convertido varios tantos más.

Renato Cesarini.

7 El jugador que más partidos defendió los colores de Chacarita Juniors fue el arquero Isaac Roberto López, que participó en 379 partidos oficiales. Fue también el primer jugador del ascenso convocado para la selección nacional, fue director técnico del club, socio vitalicio y fue a la cancha como hincha hasta poco antes de su muerte.

Isaac López.

8 La primera casaca del club fue blanca, con el escudo con las iniciales en el bolsillo, y el juego fue obsequiado por la hermana de Alfredo Palacios, delantero y socio fundador.

9 Casi un año después de la fundación, se decidió cambiar el uniforme y utilizar una “blusa colorada y blanca a mitades con el pantalón blanco.

10 En 1908, se decidió cambiar nuevamente la indumentaria: camiseta a rayas verdes y blancas, con pantalón azul marino.

11 Después de 1908, la actividad comenzó a decaer y se retomó, con otros protagonistas en 1919, hasta que finalmente el 20 de agosto, se decidió en Asamblea la Refundación del club, con nuevos integrantes y algunos de aquellos fundadores de 1906.

12 Ricardo Zielinsky, Aníbal Biggeri y Walter Gastón Coyette lograron ascensos como jugadores primero y luego como directores técnicos. El “ruso” fue titular en la temporada que Chacarita logró el ascenso a Primera División en 1983, ganando el octogonal y fue subcampeón como entrenador en la temporada 2008- 2009 también para ascender a Primera. Biggeri integró el plantel que salió campeón de la Primera B Metropolitana en 1994 y subió al Nacional B, y fue el director técnico del equipo que ganó el torneo de Transición 2014, también para subir al Nacional. El tercero en obtener este logro fue Coyette, que fue parte del plantel que logró el mencionado ascenso del 2009 y comandó el efímero regreso a Primera del 2017 con el mejor fútbol que se vio en décadas en el club.

Walter Gastón Coyette, último gran Director Técnico del club.

13 El último gol convertido por un jugador del club fue Lucas Cano, a Almagro, el 16 de marzo de 2020, en el arco de la calle Gutiérrez, en el estadio de Chacarita Juniors, a los 2 minutos de juego del último partido jugado por el club.

14 El último partido disputado por Chacarita Juniors fue el 16 de marzo de 2020. En su cancha lo venció Almagro por 2 a 1.

15 La última formación de Chacarita Juniors en ese partido del 16 de marzo pasado fue Emanuel Trípodi, Diego Menghi, Adrián Torres, Brian Mieres, Luciano Perdomo, Salvador Sánchez, Jim Morrison Varela, Diego Rivero, Lucas Cano, Yair González, Nicolás Da Campo. DT: Claudio Biaggio. También jugaron Gonzalo Groba Gabriel Lazarte y Zacarías Morán Correa que reemplazaron durante el segundo tiempo a Diego Rivero, Nicolás Da Campo y Jim Morrison Varela, respectivamente.

El día que los hinchas vistieron a Chacarita

16 A la suspensión del campeonato por la cuarentena, Chacarita Juniors se ubicaba en la duodécima colocación de la Zona B de la Primera Nacional 2019- 2020.

17 El único triunfo en la cancha de Boca Juniors ante el local lo logró en la fecha 18ª del Campeonato Metropolitano de 1969. Se jugó el jueves 5 de junio y Chacarita ganó 1 a 0 con un golazo de Ángel Marcos, luego de una doble pared con Carlos María García Cambón.

18 El director técnico más importante de la historia del club fue Argentino Geronazzo, ya que dirigió al equipo durante 1968 y fue una influencia fundamental para que al año siguiente, sin su conducción, los jugadores lograran el título de Campeón Metropolitano. También Renato Cesarini y Ernesto Duchini fueron muy importantes en lo futbolístico, ya que aportaron su experiencia, su conocimiento y sus consejos incluso cuando no tuvieran un cargo formal en el club.

19 El director técnico con mayor efectividad en el club fue Ernesto Duchini, que sacó el 85 por ciento de los puntos dirigiendo al equipo que logró el ascenso en 1941.

20 El director técnico que más partidos dirigió consecutivamente a Chacarita Juniors (el registro completo comienza en 1959) fue Héctor Rivoira que entre las temporadas 2005- 06 y 2006-07 dirigió 76 partidos.

21 El director técnico que mayor trascendencia logró en el fútbol internacional y que comenzó su carrera como tal en Chacarita Juniors fue Alfio Basile, que dirigió en el club en el Metropolitano de 1976 y llegó a ser entrenador de la Selección Argentina en el Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos en 1994.

22 Los únicos dos jugadores que hicieron las divisiones inferiores en Chacarita Juniors, jugaron en primera y llegaron a disputar un Mundial de Fútbol con la Selección Nacional fueron Alberto Mariotti y Luis Alberto Islas.

23 En 1963 se dio el curioso caso que el director técnico de Chacarita Juniors también lo fue de la Selección Nacional. Se trató de Horacio Amable Torres, quien al término de un partido de Argentina, se confundió y dijo algo así como que “Chacarita jugó bien”…

24 Si bien no fue ni el mayor goleador ni el que más partidos jugó, el jugador más importante del club es Ángel Alberto Marcos, goleador capitán y líder futbolístico del Campeón Metropolitano de 1969 y del mejor ciclo deportivo del club entre 1968 y 1971.

Angel Marcos con la Copa Campeonato.

25 El triunfo más importante de la historia del club fue el 24 de agosto de 1971. Invitado por el Barcelona, Chacarita Juniors participó de la Copa Joan Gamper y le ganó 2 a 0 al Bayern Munich y lo bailó. Ese equipo alemán tenía cinco jugadores que serían campeones en el mundial de 1974. Maier, Schwarzembeck, Breitner, Beckembauer y Müller jugaron contra Chacarita Juniors y en la final contra Holanda, que ganó Alemania Occidental por 2 a 1.

Fucceneco marca el segundo gol al Bayern Munich en 1971.

26 Chacarita Juniors fue el primer equipo que le ganó a Colón de Santa Fe en su mítica cancha, llamada popularmente el “cementerio de los elefantes”, porque ahí perdió hasta el Santos de Pelé. Fue el 6 de marzo de 1966 por la primera fecha del campeonato de Primera División. El resultado fue 2 a 1.

27 José ‘Pepe’ Vázquez fue el defensor de Chacarita Juniors que el 13 de abril de 1963, jugando para la Selección Nacional, le tocó marcar a Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Y no lo dejó tocar una pelota, sin cometerle ningún foul. Fue recordado como el día que ‘Pepe’ Vázquez paró a Pelé por los medios argentinos. El partido se jugó en el estadio Morumbí, en San Pablo, Brasil, por la Copa Roca. Además de Vázquez, ese día jugaron Mario Rodríguez y Raúl Savoy, para la selección, que era dirigida técnicamente por el mencionado Horacio Amable Torres. La carrera de ese gran defensor fue arruinada poco después de aquel mítico partido por una patada criminal de Daniel Willington, de la que el defensor no pudo recuperarse.

28 Adolfo Bazán era un mediocampista de Chacarita Juniors que en el segundo partido que jugó, frente a All Boys el 22 de junio de 1957, durante una jugada en el primer tiempo, chocó con Héctor Ramajo, y dejó la cancha con principio de conmoción. Si bien, volvió a jugar en ese partido, aparentemente repuesto, a partir de entonces, comenzó con dolores crónicos de cabeza, que no pudieron solucionarse. Entre ese año y el siguiente, jugó 13 partidos, pero finalmente, un tumor cerebral terminó con su vida en 1958.

29 Para celebrar el ascenso de 1959 y el título de Campeón de Primera B, Chacarita Juniors disputó un partido amistoso con el campeón de Primera División, San Lorenzo, organizado por la revista “El Ciclón”. Y aquel equipo, de Mario Rodríguez, Savoy y Eduardo Restivo que para muchos hinchas que lo vieron jugar, fue mejor que el Campeón Metropolitano, le ganó al campeón de primera en su cancha por 4 a 1.

Equipo campeón de Primera B en 1959.

30 Chacarita Juniors tiene el raro récord de haber sido el equipo que en tres temporadas consecutivas convirtió el primer gol del campeonato. En 1933, Del Prete le convirtió a Tigre a los 6 minutos del primer tiempo, en el partido que los tricolores ganaron por 3 a 1. Al año siguiente, Rosello, a los 4 minutos del primer tiempo, le marcó a la Unión Atlanta- Argentinos Juniors, y Chaca, también ganó 2 a 1. Finalmente, en 1935, también Roselló abrió la lista de goles del año, marcando al minuto de juego en la victoria por 3 a 0 de los funebreros a Atlanta.

31 La primera cancha oficial que tuvo el club estaba en la manzana comprendida entre las calles Darwin, Murillo, Humboldt y Padilla, y estuvo listo para inaugurarse el 29 de julio de 1923, aunque el partido oficial que debía disputarse se jugó varios días después. La dirección era Humboldt 345.

32 La segunda cancha oficial de Chacarita Juniors fue inaugurada el 19 de febrero de 1933 en Humboldt 340 con una fiesta y un partido amistoso que el funebrero le ganó 3 a 1 a Nacional de Montevideo. El estadio tenía una capacidad para 40 mil espectadores y era uno de los estadios más modernos y accesibles de la Capital Federal y de los primeros en contar con iluminación.

La cancha de Chacarita Juniors en Villa Crespo.

33 El primer arquero en convertir un gol en el fútbol argentino fue Eduardo Alterio el 26 de enero de 1930, por un partido postergado de la temporada anterior. Chacarita Juniors empató ese día 2 a 2 con Estudiantil Porteño. También Alterio tiene el récord de ser el primer arquero que convirtió un gol, de penal, en el profesionalismo. Fue el 9 de agosto de 1931 en el empate ante Tigre por 3 a 3. Pasaron más de 40 años para que un arquero en el fútbol profesional volviera a convertir un gol.

34 El arquero más goleador de la historia de Chacarita Juniors fue Gonzalo Carniel, que marcó tres goles de penal en la temporada 2015.

35 Chacarita Juniors logró siete ascensos a Primera División. El primero fue por ganar el campeonato de Intermedia en 1924, el segundo, por ser el Campeón de Segunda de Ascenso en 1941, el tercero por ser Campeón de Primera B en 1959, el cuarto fue por ganar el octogonal por el segundo ascenso en 1983, el quinto fue por ganar el Reducido por el segundo ascenso en la temporada 1998- 1999, el sexto fue por ser el subcampeón del Torneo de la Primera B Nacional de 2008- 2009 y el séptimo, por ser subcampeón del torneo de la Primera B Nacional en la temporada 2016- 2017.

El equipo de Chacarita Juniors del ascenso de 2017 a la Superliga.

36 Los ascensos a la segunda categoría fueron tres: en 1981 fue subcampeón de Primera C y ascendió a la B, en 1993- 1994 fue campeón de Primera B Metropolitana y ascendió al Nacional B, y en 2014 fue ganador de su zona del torneo de Transición de la Primera B Metropolitana y regresó al Nacional B.

37 Consecuentemente, los descensos de Primera División fueron siete: el primero, en 1940, el segundo en 1956, el tercero en 1979, el cuarto en 1986, el quinto en 2004, el sexto en 2010 y el séptimo, en 2018.

38 Los descensos a la tercera categoría del fútbol argentino fueron tres: en 1980 a Primera C, y en 1989 y 2012 a la Primera B Metropolitana.

Chacarita Juniors 1994.

39 La mayor goleada obtenida en Primera División fue el 7 de octubre de 1968 en la 6ª fecha del Torneo Promocional, que incluía equipos del área metropolitana y del interior del país. Esa noche, en cancha de Racing Club, Chacarita Juniors le ganó 8 a 0 a Huracán (Corrientes), con dos goles de Carlos María García Cambón, dos de Francisco Ferraro, dos de Ángel Marcos, y uno de Franco Frassoldati y otro de Leonardo Luis Recúpero.

40 La mayor goleada lograda por el club en toda su historia fue el 3 de junio de 1981, en el Campeonato de Primera C. Esa tarde, Chaca le ganó 9 a 0 a Defensores de Cambaceres, en Ensenada. Los goles fueron tres de Miguel Benítez, dos de Alfredo Gómez, dos de Carlos Berlingheri, uno de Antonio Lobo y otro de Osvaldo Ingrao.

41 El autor de primer gol de Chacarita Juniors en 1906 fue de Arístides Ronchieri, lo convirtió el 10 de junio al Victoria Juniors y con ese gol, los muchachos de Lema ganaron 1 a 0.

El sello del club en 1919.

42 Ese partido ante el Victoria Juniors también fue el primer triunfo de la historia de Chacarita Juniors.

43 El primer triunfo de Chacarita Juniors tras la reorganización de 1919 fue el 23 de noviembre de ese año, ante el club Sportivo Flores por tres a uno. El primer gol lo marcó Castoldi. Los otros dos fueron convertidos por Gilio y J. L. Giromini.

44 El primer triunfo de Chacarita Juniors en Primera División fue en el Campeonato de la Asociación Argentina. Fue el 19 de abril, por la 3ª fecha, ante All Boys por 3 a 0.

45 El autor del primer gol de Chacarita Juniors en el círculo privilegiado del fútbol argentino fue Renato Cesarini, en el mencionado partido frente a All Boys en 1925.

46 El autor del gol del primer ascenso de Chacarita Juniors a Primera división fue Rogelio Pérez, el la final que el club le ganó al Bristol, el 28 de diciembre de 1924.

47 El último triunfo de Chacarita Juniors antes del comienzo de la cuarentena decretada por el gobierno de Alberto Fernández fue el 8 de marzo de 2020. Fue por 1 a 0 con gol de Adrián Torres ante el puntero de la Primera Nacional, San Martín, en Tucumán, que no había perdido como local en todo el torneo.

48 La cancha que Chacarita Juniors tiene en Villa Maipú, San Martín, fue construida en 141 días y se inauguró el 8 de julio de 1945. Se rescataron la mayoría de las instalaciones de Villa Crespo y se mantuvo el diseño original, con las tribunas de tablones.

La inauguración de la cancha de Villa Maipú en 1945.

49 El primer partido oficial en la cancha de Villa Maipú fue el empate en dos tantos entre Chacarita Juniors y Lanús, el 15 de julio de 1945 por la 12ª fecha del Campeonato de Primera División.

50 El autor del primer gol de Chacarita en su tercera cancha fue Octavio Caserio, en el mencionado empate ante Lanús.

51 El último partido jugado en la cancha de madera fue ante Tigre, en la 12ª fecha de la Primera B Nacional, jugado el 21 de octubre de 2005. Chacarita Juniors ganó por 3 a 0.

52 El último gol marcado en aquella cancha fue convertido por Facundo Gareca, en la mencionada goleada ante Tigre el 21 de octubre de 2005.

53 La inauguración del estadio de cemento, que todavía está inconcluso fue el 30 de enero de 2011 con una fiesta y un partido ante Argentinos Juniors que terminó 0 a 0.

54 El primer gol de Chacarita Juniors en su estadio de cemento lo convirtió Jorge Torres el 5 de febrero de 2011 de penal. Fue en la victoria por 1 a 0 ante Atlético de Tucumán por la 19ª fecha del Torneo de Primera B Nacional 2010- 2011.

55 El jugador que más goles convirtió en Chacarita Juniors en una sola temporada fue Rodrigo Salinas, que marcó 30 tantos en el Campeonato Nacional B de 2016- 2017, en el que el club terminó en la segunda posición y ascendió por última vez a Primera.

Rodrigo Salinas.

56 El último triunfo de Chacarita Juniors en Primera División, llamada Superliga, fue el 9 de abril de 2018 en el Estadio único de La Plata, ante Estudiantes por 2 a 0.

57 El último gol de Chacarita Juniors en Primera lo convirtió Elías Alderete, Fue en la mencionada Superliga por la última fecha, el 11 de mayo de 2018 en la derrota por 4 a 1 en Villa Maipú ante San Martín de San Juan.

58 Su clásico de barrio es Atlanta. La rivalidad surgió cuando inauguraron sus canchas casi al mismo tiempo en predios contiguos a comienzos de la década del ‘20.

59 La estadística de los enfrentamientos entre Chacarita Juniors y Atlanta favorece enormemente a los tricolores. Entre Torneos oficiales y copas, se jugaron 133 partidos, en los que hay 56 victorias chacaritenses, 42 empates y apenas 35 victorias bohemias.

60 Chacarita Juniors fue campeón ganándole a Atlanta en su cancha de Villa Crespo. Fue en la Copa Damián Cané, en homenaje a un periodista, que se disputó en Villa Crespo durante el verano de 1975.

61 El triunfo más recordado por los hinchas de Chacarita Juniors frente a Atlanta fue el 26 de junio de 1960. Por el descenso a Primera B de Atlanta en 1952 y el de Chacarita en 1956 (cuando los bohemios ascendieron), no se enfrentaban desde aquel 1952. Fue el primer clásico jugado en la cancha de Atlanta, que había inaugurado en el predio de Humboldt, donde estaba la cancha de Chacarita hasta 1945. Los funebreros ganaron 5 a 2 y el quinto gol fue una rabona de Roberto Brookes.

62 El partido que se enfrentaron Chacarita Juniors y Atlanta fue el 2 de octubre de 2014, por la 13ª fecha del torneo de Transición de la Primera B Metropolitana. Fue en Villa Maipú y ganó el funebrero por 1 a 0 con un gol de palomita de Víctor Zapata a los 48 minutos del segundo tiempo.

El último gol a Atlanta, en 2014.

63 Uno de los partidos más recordados de la historia de Chacarita Juniors fue cuando le ganó en San Martín a Boca Juniors por 5 a 2 con nueve hombres y un penal en contra que por orden del árbitro, fue pateado dos veces y dos veces fue malogrado. Sucedió el 9 de mayo de 1948 y los goles los convirtieron Marcos Busico y Francisco Campana, en cuatro oportunidades.

64 Cada generación de hinchas tiene su equipo favorito de Chacarita Juniors. Es difícil hacer un ranking, porque cada equipo debe valorarse en su tiempo y en su contexto. Pero hay cuatro formaciones funebreras que son indiscutibles. El equipo de 1947 y 1948, Con Isaac López, Francisco Campana y Marcos Busico, entre otros, el equipo del ascenso de 1959 y los primeros años en Primera a comienzos de la década del ‘60 con Mario Rodríguez y Raúl Savoy, el equipo campeón del Metropolitano de 1969, que siguió dando cátedra de fútbol hasta 1971 y el equipo dirigido por Walter Gastón Coyette, que fue subcampeón del Nacional B en el torneo de 2016 y en el de la temporada 2016- 2017, logrando el ascenso a la Superliga con Nicolás Oroz y Rodrigo Salinas como figuras descollantes.

65 El récord de victorias consecutivas obtenido por el club fue de nueve. Comenzó en la tarde que descendió a Primera C, cuando le ganó a Deportivo Español por 3 a 1 en San Martín y continuó con ocho victorias en la tercera categoría del fútbol argentino.

66 El récord de victorias consecutivas en Primera división es de 1931, con ocho triunfos en serie.

67 El récord de partidos sin derrotas en toda la historia del club lo tiene el equipo de 1993- 1994 que comandaba Juan Manuel Guerra y tenía a Carlos Leeb como el estandarte y goleador en la Primera B Metropolitana. Desde la 7ª fecha del Torneo Apertura 1993 hasta la segunda final entre los ganadores del Apertura 1993 (el propio Chacarita Juniors) y el Clausura 1994 (Tigre, por diferencia de gol sobre el funebrero), el tricolor disputó 30 partidos sin derrotas. Lo venció Quilmes por 1 a 0 en la primera fase del octogonal para ascender a Primera División por 1 a 0.

68 En 1937, en Montevideo, Uruguay, en la zona del Buceo se fundó el club Huracán Buceo. Cuenta la leyenda que un hincha de Chacarita Juniors les prometió un juego de camisetas a los fundadores si le ponían los colores negro, rojo y blanco, tan distintivos de Chaca. Así lo aceptaron aquellos chicos que fundaron el club, y aunque las camisetas no llegaron nunca, Huracán Buceo lleva los colores de Chacarita Juniors.

69 La semana más gloriosa del club comenzó el miércoles 2 de julio de 1969 cuando por la semifinal del Campeonato Metropolitano, Chacarita Juniors le ganó 1 a 0 a Racing Cub. El domingo 6 le ganó la final a River Plate por 4 a 1 y el miércoles 9 de julio le ganó a Boca Juniors por la Copa Argentina por 1 a 0. Fue la mejor racha de triunfos ante equipos grandes en tan poco tiempo.

70 El día que Chacarita Juniors le ganó a San Martín de Tucumán el 8 de marzo de 2020 utilizó una camiseta en tres tipos de color rosa en homenaje al día de la mujer, con el diseño de la tradicional camiseta tricolor.

71 Además de las camisetas mencionadas en los primeros años de su fundación, y la tradicional camiseta tricolor, Chacarita Juniors usó, en distintas épocas, una camiseta celeste, que se abandonó por ser muy común y se eligió la tricolor en 1924.

72 Se considera el “Día del hincha de Chacarita Juniors” al 26 de marzo. Se recuerda el día que por la 11ª fecha del Clausura 1994, los hinchas le facilitaron a los jugadores sus camisetas. Chaca enfrentaba a Almagro y los dos presentaron camisetas alternativas con el mismo diseño: totalmente blanca con vivos rojos y negros el funebrero y negros y celestes, el de José Ingenieros. Ninguno de los dos clubes tenía otro juego de camisetas, por lo que los hinchas “vistieron a los jugadores”.

73 Pepe Sánchez es de Chaca. Pero no nos referimos al basquetbolista, sino al personaje de historietas, creado por Robin Woos y Carlos Vogt, cuyas aventuras comenzaron a publicarse en El Tony Supercolor Nº 1 de diciembre de 1975, aunque unos años atrás habían hecho aparecer a un personaje igual, pero morocho y no rubio en una historieta llamada “España y Pepe Sánchez”. El personaje es un típico muchacho de barrio, familiero, gran amigo, fanático del tango, las mujeres, el mate y Chacarita Juniors, hasta que fue reclutado como una organización secreta de espías que protege a la humanidad.

74 El mítico Miguel Cantilo se puso la camiseta de Chacarita Juniors para la tapa de su disco “En la jungla” con la banda Punch. Consultado al respecto, el compositor explicó que “desde muy pibe me hice hincha de los dos, de River y de Chacarita, los vi enfrentarse varias veces. Amo las dos camisetas, crecí en el Bajo Belgrano, que es área de ambos clubes”.

75 El mayor período de permanencia de Chacarita Juniors en Primera División fue desde 1960 a 1979, veinte temporadas consecutivas en el círculo privilegiado del fútbol argentino.

Las figuritas de Chacarita Juniors campeón Metropolitano 1969.

76 El arquero Isaac López tuvo una oferta de River Plate, cuando Chacarita Juniors descendió a la Segunda de Ascenso en 1940. Pero el “inglés” se ofendió, porque no quería dejar a su club "en la mala". Así, las autoridades de Chaca le pidieron a los “millonarios” 30 mil pesos, el pase de Angel Labruna y la recaudación de un partido amistoso, frustrando absolutamente cualquier negociación.

77 Osvaldo Salvador Escudero fue uno de los tantos cracks surgido de las divisiones inferiores de Chacarita Juniors que tuvo una gran actuación en el fútbol argentino. Fue el único jugador que, perteneciendo al club, jugó el Campeonato Mundial Juvenil y salió Campeón del Mundo. Fue en 1979, junto a Ramón Díaz y a Diego Armando MAradona. El “Diez” siempre recuerda que aquel fue el mejor equipo que integró en su vida.

78 El único Campeón del Mundo con la Selección Mayor que jugó en Chacarita Juniors fue Leopoldo Jacinto Luque, quien había salido campeón en el mundial de 1978 y jugó unos partidos con la tricolor en 1984 y 1985.

80 En la actualidad, el club tiene tres predios: el estadio en Villa Maipú, el polideportivo en San Andrés, ambos en San Martín y la sede social en el barrio porteño de Colegiales.

La vieja tribuna de tablones.

81 Perfecto Rodríguez fue un futbolista que se formó en Chacarita Juniors y fue durante mucho tiempo director técnico de sus divisiones inferiores y de la primera. También jugó y dirigió en Colombia. “Perfecto Rodríguez fue una de las personas que me enseñó y me guió en el fútbol, porque fue el primer técnico que me brindó la oportunidad de jugar. Él fue el habló con mi papá para que me dejara jugar al fútbol, le dijo que yo tenía capacidades para triunfar. Fue uno de los técnicos que me dio formación como persona y como jugador”, cuenta Carlos “El Pibe” Valderrama, que recibió su apodo de su maestro porteño, que lo hizo debutar en primera en 1980.

82 El estadio de Chacarita Juniors nunca tuvo un nombre oficial, ni lo tiene. Con la construcción de las tribunas y plateas de cemento, se decidió una votación entre los socios y se denominó Isaac López (en homenaje al jugador que más veces integró el primer equipo) a la tribuna más grande, la popular local, que da a la calle Gutiérrez. Luego se denominó Carlos Cerrutti a la platea baja, en honor a uno de los presidentes que comandó al club en uno de los momentos más difíciles de la historia y que aún hoy, pese a los años, sigue yendo a la cancha a ver a su Chacarita querido.

83 El 15 de octubre de 1939, por la 26ª fecha del campeonato de Primera División, Chacarita Juniors goleó por 5 a 1 a Argentino de Quilmes con cuatro goles de Fabio Cassán y uno de Manuel Araguez. Los cinco goles fueron de cabeza, situación única en el fútbol argentino.

84 Chacarita Juniors jugó 61 temporadas en Primera División desde su primer ascenso en 1924. Participó en 38 Campeonatos de primera división (1925 a 1966), 6 temporadas de Primera división (seis torneos Apertura y seis, Clausura) y una de Superliga (de 1999 a 2020), 15 torneos Metropolitanos, 12 torneos nacionales, un reclasificatorio y un promocional (desde 1967 a 1986).

El equipo del ascenso de 1999.

85 Chacarita Juniors tiene una marcha, llamada “Viva Chacarita Juniors”, compuesta por Mario Battistella y grabada por la orquesta de Juan Carlos Barbará.

86 También tiene un tango, “A Chacarita Juniors”, con música de Enzo Russo y letra de Ricardo Pedevilla y Francisco Fresa.

87 En 1969, poco antes de salir campeón del Metropolitano, se publicó un disco simple, con la canción “Chacarita se pasó”, grabado por Carlos Argentino y su orquesta. La edición contaba también con la mencionada marcha, y “Reportajes relámpago”, con la voz de los jugadores.

88 En 1969, después de salir campeón Metropolitano, Chacarita Juniors no solo no se desprendió de ningún jugador importante, sino que fue el club que más dinero invirtió en el pase de un jugador en el mercado argentino. Le compró a Atlanta al arquero Daniel Carnevali, que luego sería el arquero de la selección nacional, incluso jugando el Mundial de Alemania en 1974.

89 También Luca Prodan y Sumo incorporaron a Chacarita Juniors en sus canciones en vivo. Hay grabaciones del grupo en el que le cambian la letra a la canción “Yo quiero a mi bandera”. Donde el original decía “Planchadita, planchadita, planchadita”, el genial Luca cantaba “Chacarita, Chacarita, Chacarita”.

El equipo subcampeón de Primera C en 1981.

90 En 1965 la Cámara de Diputados le donó un predio a Chacarita Juniors en el barrio de Colegiales delimitado por las calles Alvarez Thomas, Dorrego, vías del ferrocarril Gral. Mitre, Matienzo y Santos Dumont para construir una ciudad deportiva que incluyera el estadio, piletas y lugares para la práctica de todos los deportes. El golpe militar de Juan Carlos Onganía y las autoridades de facto dejaron sin efecto la donación.

91 Julio Cortázar menciona al club en su novela Rayuela, en el capítulo 42 “Todo iba tan bien que Traveler bajó los ojos y se puso a tamborilear en la mesa. El mozo, que los conocía mucho, se acercó para discutir sobre Ferrocarril Oeste, y Oliveira apostó diez pesos a la mano de Chacarita Juniors.”

92 Juan José Saer también recuerda al club en su cuento 'Manos y planetas', del libro “La Mayor”. “Entonces todos nos sentimos tristes y confundidos, un poco aterrados, y no creo que nos hayamos sentido mejor cuando terminó el programa sobre el viaje lunar y empezó la transmisión directa desde el estadio de Chacarita.”

93 El hincha de Chacarita Juniors más famoso es el actor cómico Carlos Balá.

94 También fueron hinchas de Chacarita Juniors el relator José María Muñoz, el periodista Roberto Maidana y el cómico Don Pelele. En la actualidad, hinchas funebreros famosos son el guionista Enrique Torres, las actrices Edda Bustamante y Virginia Lago . Los actores Hèctor Alterio, Hernán Jiménez y Toti Ciliberto son fanas tricolores, como los periodistas Diego Della Sala, Daniel Waistein y Darío Villarruel.

95 El socio Nº 1 del club fue Santiago Piaggio, uno de los refundadores del club en 1919, cuando se comenzó a documentar los registros de Chacarita Juniors. No se conserva documentación oficial del club anterior a 1919.

96 Otro personaje de historietas que salió en la tapa de una edición con la camiseta de Chacarita Juniors fue Piturro, a fines de la década del ‘70.

97 Ángel Marcos fue el primer futbolista argentino transferido al fútbol francés, abriendo el mercado del fútbol galo para los jugadores argentinos.

98 Jorge, el papá de David Trezeguet, futbolista francés que salió campeón del mundo con la selección francesa en 1998 y subcampeón en 2006, debutó en primera división como jugador de Chacarita Juniors.

99 Aunque las fotos que circulan en la web llevan a la confusión, la camiseta que usa John Lennon en la tapa de la revista Cosmopolitan no es la de Chacarita Juniors, ya que lo que muchos ven como negro, es azul.

100 A fines de los años ‘60 y comienzos de los años ‘70, la hinchada de Chacarita Juniors alentaba al equipo con la música de Obla dí, obla dá, de The Beatles. En los años ‘80, usaba la música de Manuelita, de María Elena Walsh para arengar a sus jugadores.

101 El 18 de septiembre de 2008 se usó por primera vez el aerosol del árbitro para controlar la distancia entre la pelota y la barrera en los tiros libres. Fue en el partido que Chacarita Juniors le ganó por 3 a 1 a Los Andes en Lomas de Zamora.

102 Isaac López es el arquero de Chacarita Juniors que más penales atajó en el club: 16.

103 En 1931, por la 28° fecha, Chacarita Juniors le ganó 1 a 0 a Platense. La particularidad del gol fue que fue un disparo de Marcos Díaz, la llegó a desviar el arquero Sebastián Gualco y el árbitro Liñeyro cobró córner. Pero el defensor debutante en el calamar, Tellería estudiante de Medicina junto con el delantero funebrero que había pateado, le mostró al juez que la pelota había entrado al arco y había salido por un agujero que tenía la red, a instancias de Díaz. “Vos viste que entró”, le dijo el delantero de Chaca, y así se lo confirmó al árbitro, que ante la honradez deportiva del defensor, corrigió su fallo y cobró gol.

104 En 1981, después de salir subcampeón de la Primera C, se organizaron, como en 1959, partidos amistosos para festejar el ascenso. Y en esos partidos, le ganó al Campeón de Primera C, Lanús, y al de Primera B, Nueva Chicago.

105 El famoso “Boca Juniors dirigido por Carlos Bianchi” logró el récord de partidos sin derrotas en el profesionalismo argentino con 40 encuentros sin conocer la derrota. Pero Chacarita Juniors aparece en el comienzo de esa racha increíble, y en el final. En el comienzo, porque el Director Técnico del primero de esos 40 partidos no fue Bianchi sino Carlos María García Cambón, ídolo y campeón con Chaca de 1969. Y en el final, porque si bien la racha boquense la cortó Independiente, el tricolor fue el que le ganó el segundo partido en diciembre del 2000 y casi le hace perder el Torneo Apertura 2000. Fue con goles de Silvio Carrario y Carlos Moreno, que el funebrero comandado por Osvaldo ‘Chiche’ Sosa le ganó 2 a 1.

Carlos María García Cambón.

106 El gol del ascenso de Chacarita Juniors en 1924 se convirtió en el mismo arco donde se marcó el primer gol olímpico de la historia del fútbol. Lo había convertido Cesáreo Onzari el 2 de octubre de 1924 en la cancha de Sportivo Barracas.

Chacarita Juniors campeón de Intermedia, 1924.

107 Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares fueron otros de los escritores que mencionaron a Chacarita Juniors en uno de sus cuentos. “Aunque estaba preparadísimo, seguí estudiando el almanaque en el tren. Me tenían fastidiado unos imbéciles que discutían el triunfo de los Millonarios versus Chacarita Juniors y, créame, no sabían ni medio de football...”, escribieron en “Las doce figuras del mundo”, cuento que integra “Seis problemas para don Isidro Parodi”.

108 La cancha que Chacarita Juniors tenía en la calle Humboldt era la elegida por las orquestas de tango. Así, en septiembre de 1937 se enfrentaron el Marabú e Imperio, dos equipos formados por músicos de esos "Dancings", según un recorte periodístico de la época. El partido comenzó a las siete de la mañana, unas tres horas después de que se terminara la actuación de los músicos en cada local. El árbitro fue Corner, el hermano de Luis Elías Sojit y los equipos se alinearon así:

Marabú: Roberto, Fazio y Dancing, Nichele, Flecah y José Stilman, Saponisky, Aníbal Troilo, Meco, Rodríguez y Francisco Fiorentino.

Imperio: Frías, Moraga y Stalmal, Manolo, Robino y Ferrari, Pulguita, Trevisi, Fernándes, Dimas y Lemos.

109 Erróneamente se menciona a Miguel Cané y su libro “Juvenilia” en algunos relatos sobre la historia de club. Lo que relata Cané en su libro sobre sus años de estudiante, es la zona de la “Chacarita de los colegiales”, pero cuatro décadas antes de la fundación del club, cuando la zona era una zona de chacras y no un barrio de casas humildes.

110 El apodo de “funebreros”, naturalmente, surge porque el club fue fundado en el barrio porteño de Chacarita, que tiene uno de los cementerios más grandes del mundo.

111 El primer jugador de Chacarita Juniors que jugó en la selección argentina de fútbol fue José Bruno Gaslini en 1925.

112 El último jugador de Chacarita Juniors que participó de un partido de la selección fue Mariano Echeverría en 2010.

113 El jugador de Chacarita Juniors que disputó más partidos con la selección nacional fue Daniel Carnevali, con 26 presencias.

114 El jugador de Chacarita Juniors que más goles convirtió en la selección nacional fue Mario Rodríguez, con seis conquistas.