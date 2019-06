Los Jaguares lo hicieron todo fácil

por Luis Rodríguez

Ya clasificados a cuartos de final, en el cierre de la fase regular del Super Rugby, Los Jaguares hicieron lo que se preveía: ganaron, como vienen ganando hace bastante tiempo, y extendieron su gran momento, el mejor de su corta historia.

La franquicia argentina recibía en cancha de Vélez a Sunwolves de Japón, con el objetivo de sumar una nueva victoria –la undécima del torneo y la quinta consecutiva–, que les asegurara un histórico segundo puesto en la tabla general y jugar, como mínimo, dos instancias como local en la post temporada: los playoffs.

Con ese gran objetivo entre ceja y ceja, los dirigidos por Gonzalo Quesada salieron a llevarse por delante a la franquicia japonesa, la más débil del torneo, que llegaba con la magra suma de apenas 12 puntos, producto de dos victorias y 13 derrotas. Por eso no sorprendió que en la primera jugada neta de ataque, el combinado argentino se pusiera arriba gracias al try del cordobés Santiago Carreras –el tercero en los últimos tres partidos–, que convirtió Domingo Miotti.

Si bien parecía que el partido estaba a pedir del combinado argentino, la visita se puso a tiro del empate tras los tries de Gerhard van den Heever y de Semisi Masirewa, coronando una gran jugada colectiva. Jaguares volvió a tomar distancia gracias a los dos tries de Cancelliere –la gran figura de la cancha–, convertidos ambos por Miotti, que permitió a los argentinos irse al descanso con un holgado 21-10, ante la alegría de los más de 15.000 hinchas que se acercaron hasta el estadio de Liniers.

En el arranque del complemento, Jaguares aumentó la diferencia con el try de Julián Montoya y de ahí en más, la franquicia argentina no paró: ante un rival que se retrasó demasiado en la cancha, avanzó y selló un inapelable 52-10, producto de los tries de Juanchi Mallía, Matías Moroni (sumó el cuarto en la temporada), tres del imparable e implacable Sebastián Cancellieri, que fue ovacionado de pie, y el último de Javier Ortega Desio, que celebró en el día de su cumpleaños.

Jaguares gustó, ganó, goleó y no para de soñar en grande: es el número uno de la Confederación Sudáfrica y logró lo que nunca en la historia del rugby argentino: un segundo puesto en la tabla general del Super Rugby. Ahora, desde el próximo viernes, tratará de estirar su historia y su excelente momento.