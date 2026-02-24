Marcelo Gallardo y el peso de su propia leyenda

La salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate tomó por sorpresa incluso a su entorno más cercano. Aunque públicamente nadie anticipaba la decisión, en las últimas horas ya se percibía que el ciclo había entrado en una etapa de desgaste irreversible. Cerca de las 21, el técnico lo hizo oficial a través de un mensaje en el que se mostró emocionado y golpeado por la situación.

El adiós de Gallardo: entre la gloria eterna y un cierre inevitable

Nada opaca el legado construido entre 2014 y 2022, período en el que River conquistó títulos locales e internacionales y consolidó una identidad competitiva que lo posicionó como referencia continental. Gallardo se transformó en un símbolo del club por su capacidad estratégica, su liderazgo y una gestión que marcó una época dorada.

El último baile de Gallardo en el Monumental: cuándo y a qué hora juegan River vs. Banfield

Sin embargo, el segundo ciclo estuvo atravesado por resultados irregulares, fuertes inversiones sin el rendimiento esperado y una creciente presión externa. La comparación permanente con su propia obra, sumada a un clima de tensión que se profundizó en el último tiempo, erosionó su imagen y abrió interrogantes sobre la continuidad del proyecto.

El jueves, ante Banfield, tendrá su despedida en el banco de suplentes. Se espera un estadio colmado y un reconocimiento masivo a su trayectoria. Más allá del presente complejo, el cierre de esta etapa no implica el final definitivo de su historia con River, sino el punto final de un capítulo que combinó gloria, exigencia y desgaste.