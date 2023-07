Messi también es autor de frases célebres

“¿Qué mirás, bobo? ¡Andá pa’ allá!”, la frase de Messi dicha durante el Mundial de Qatar está nominada en la categoría “Bomba viral” de los premios MTV MIAW. Según leo en Wikipedia, “los Premios MTV MIAW son una premiación realizada por el canal de televisión MTV Latinoamérica que premian actualmente lo mejor de la música, redes sociales y entretenimiento de la Generación Centennial”. Y según leo en el mismo sitio, “Generación Z, también conocida con otros nombres como posmilénica​ o centúrica (del inglés centennial),​ es la cohorte demográfica que sigue a la Generación Milénica y precede a la Generación Alfa. Los demógrafos e investigadores suelen señalar desde mediados o finales de la década de 1990​ a mediados de la década de 2000​como el comienzo de los años de nacimiento de la generación, mientras que hay poco consenso con respecto a su terminación”. Un poco confuso. Pero no importa: ¡Ojalá gane! En la categoría fue ternado junto a Shakira, por su tema musical en la Bizarrap Session que le dedicó a su ex, Gerard Piqué, y Bad Bunny, por tirarle a un río el celular a un fan que quería tomarse una foto con él.

Gane o pierda, con esa frasecita Messi ingresó a la mesa chica de grandes fraseadores argentinos, que tiene un podio integrado, con amplia ventaja sobre el resto, por Perón, Borges y Maradona. Las frases geniales de cada uno son tantas, que no alcanzaría esta columna para dar cuenta de ellas. El habla de Messi, hasta esa frase, no se caracterizaba ni por el ingenio, ni por la ironía, ni por la calentura, ni por nada: era la lengua anodina del que parecía decir “yo solo hablo con los pies”. Pero ahora entró a otra categoría. ¡Imaginen si este año gana el Balón de Oro y el MTV MIAW!

¿Existía ese premio en la época de Maradona? Lo hubiera ganado año tras año. De hecho, vi decenas de encuestas sobre los mejores goles y jugadas de Diego, pero tal vez se podría hacer una para elegir su mejor frase. Mis favoritas no son ni las bravuconas (“Te espero en Segurola y Habana”), ni las victimizantes (“No quiero dramatizar, pero te juro que me cortaron las piernas”), ni tampoco las perdidas de antemano, como la dicha a Castrilli (“Maestro, ¿usted está muerto?”), sino las que pone en escena una ironía que rápidamente se vuelve saber popular, como “se le escapó la tortuga” (cuando al embajador de Estados Unidos realmente perdió la tortuga que tenía), o “la mano de Dios” o, tal vez no tan irónica, “la pelota no se mancha”. Ahí Maradona toca una veta de la lengua que podríamos llamar plebeya, instituyente, intuitiva. Al fin y al cabo, qué es la intuición sino la inteligencia en cámara rápida.

¿Volverá Messi a pronunciar alguna otra frase histórica? No lo sé. Por ahora su historia pasa por irse a jugar a Miami a un equipo cuyos dueños… bueno, ya casi sin espacio, no es el momento para desarrollar la trayectoria (más bien un prontuario) de la familia dueña del Inter Miami. Y sin espacio también para votar por mis frases favoritas de Borges y Perón. No faltará oportunidad, seguramente.