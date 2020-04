Miedo a un futuro que repita el pasado

por Luis Rodríguez

Al igual que en Europa, donde ya hay muchos que aventuran que el fútbol femenino puede llegar a desaparecer de muchos clubes como consecuencia de la crisis económica que están soportando a causa del parate por el Covid-19, en el plano local el panorama también asoma complicado. “Las consecuencias de esta pandemia las vamos a sufrir. De acuerdo con lo que vaya pasando con esta situación y las restricciones que vaya teniendo el fútbol, vamos a ver cuánto nos va a afectar, porque tener el fútbol parado dos o tres meses en la mitad de un torneo, como está sucediendo con el fútbol femenino, ya de por sí afecta mucho. Vamos a retroceder varios pasos, no nos queda otra porque esto es un problema mundial. Apenas podamos retomar la actividad normalmente, vamos a evaluar cómo quedaron los equipos y cómo quedó el seleccionado nacional, y recién ahí nos vamos a dar cuenta de cómo quedamos parados frente a esta pandemia”, afirma Jorge Barrios, presidente de la Comisión del Fútbol Femenino de la AFA.

Para Mabel Salinas, coordinadora de la Divisional A del fútbol femenino de la AFA y una de las pioneras en la lucha por el profesionalismo de la disciplina en Argentina, el panorama no es muy distinto. “Esta pandemia va a marcar un antes y un después. La cuarentena hace que las futbolistas de los equipos de Primera A utilicen la tecnología para tratar de mantenerse física y mentalmente de la mejor manera, lo que es muy difícil para las que juegan en las categorías del ascenso. Es un momento muy complicado del cual vamos a salir todas juntas. Sé que el presidente de la AFA tiene toda la buena voluntad y predisposición para que el fútbol femenino siga creciendo, por eso estoy totalmente segura de que, a pesar de lo que pase, el fútbol femenino argentino no va a desaparecer”, expresa Salinas.

En tanto, si bien para la ex futbolista y entrenadora Evelina Cabrera –otra de las grandes referentes de la lucha de las futbolistas argentinas–, esta pandemia llegó en el momento menos pensado, puede servir para lograr una justa equidad entre hombres y mujeres. “Es una lástima lo que está pasando con todo esto porque los patrocinadores y los auspiciantes justo habían empezado a invertir en el fútbol femenino. Igualmente, me parece un buen momento para proyectar un plan de equidad de cara al futuro, buscando presupuestos justos para hombres y mujeres. No va a ser fácil porque, aunque hemos conquistado muchos espacios, todavía los sectores de poder y de decisión están manejados por hombres. Es una buena oportunidad para poder proyectar que el fútbol femenino sea una inversión para generar recursos nuevos para cubrir los gastos que hoy se están produciendo en base a esta situación tan particular que estamos viviendo con el coronavirus”, aporta Cabrera.