El presidente del Barcelona, Joan Laporta, salió ayer a dar la cara tras el impacto mundial que significó la salida de Lionel Messi y respondió sobre las chances de revertir la situación o que forme parte de una estrategia en medio de una puja de intereses entre los clubes y la Liga de España.

“¿Posibilidades de cambiar la situación y volver a fichar a Messi? No quiero dar falsas esperanzas. Teníamos fecha límite porque la Liga empieza pronto... ahora Messi puede mirar otras opciones”, se sinceró el presidente, que afronta su segundo ciclo, luego de encabezar aquel exitoso comandado por Pep Guardiola.

Laporta apuntó contra la gestión de Josep María Bartomeu, que renunció en octubre pasado: “Estoy aquí para explicar la situación con Leo Messi. Antes que nada, querría decir que lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que el club, la masa salarial, represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas de la Liga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen”.

Y continuó: “Cuando llegamos al club, tras las primeras conclusiones de la auditoría y el cierre de la temporada, los números parecían mejores. Pero son mucho peores de lo previsto. Eso ha llevado a que las pérdidas previstas son mucho más elevadas, que la deuda prevista es mucho más elevada. Eso hace que con los contratos deportivos vigentes tengamos esta masa salarial tan por encima. No hay margen salarial”.

“No pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi, que ya explicaré con detalle. Para tener este fair play que impone la Liga, el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo, y no estoy dispuesto a hacer eso”. En ese sentido, añadió: “Afortunadamente, tenemos una institución de 122 años de historia que está por encima de jugadores, incluso por encima del mejor jugador del mundo. Le estaremos agradecidos eternamente, pero el club está por encima de todo”.

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, le respondió a Laporta por Twitter: “Hola @JoanLaportaFCB, sabes que la operación de CVC no hipoteca los derechos de TV del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas. #Solucion”.

Por fuera de los cruces financieros y mucho más enfocado en el arte de Messi, el otro que habló ayer fue Guardiola, también conmovido por la salida de Messi del Barcelona. Pep primero aclaró que su equipo no tenía intenciones de contratarlo y después lo elogió. “Hemos gastado 40 millones en Grealish, más los 60 que hemos recaudado en ventas, y le hemos dado el número 10. Lionel Messi no está en nuestros planes”, dijo el entrenador, quien dirigió a Messi en la mejor época del Barça. Y agregó: “Solo puedo decirle gracias porque me hizo mejor entrenador. Poder ver lo que hace con el balón, con sus compañeros, ya fuera en un partido o en los entrenamientos, era espectacular. Hizo que el Barcelona dominara el fútbol mundial durante una década. Le deseo lo mejor, no será olvidado. Me hubiera encantado verlo retirarse en Barcelona, es el futbolista más extraordinario que he visto en mi vida”.