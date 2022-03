Polo: Catamount gritó campeón en The Palm Beach Open

Catamount gritó campeón en The Palm Beach Open. El equipo de Scott Devor, Torito Ruiz, Polito Pieres y Nacho Novillo Astrada venció 9-7 a Richard Mille para coronarse en el tercer torneo de la World Polo League.

Entre otras noticias del mundo del Polo, Adolfo Cambiaso retornó a la Argentina para operarse de una pubalgia que viene arrastrando hace tiempo y que no le permite seguir participando de la temporada en Estados Unidos.

El crack argentino 17 veces campeón del Abierto Argentino de Palermo aseguró que probó la pierna en las semis del US Open pero que el dolor fue insostenible y tuvo que ser reemplazado en el segundo chukker.

Preocupación por la salud de Clemente Zavaleta: el mundo del polo reza por "Corchito"

“No voy a tener otra que operarme, porque así es muy difícil jugar bien. No puedo estar todo el tiempo infiltrándome. Ahora ya estoy en medio del baile, pero después del US Open me opero. Calculo que la rehabilitación me demandará un mes y medio. Quizá me pierda la Queen’s Cup, de la temporada inglesa. Pero tengo claro que tengo que hacer esto ahora”, sostuvo Cambiaso.