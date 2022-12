Qué dijo Messi de su cruce con Lewandowski y Canelo Álvarez

Lionel Messi tuvo una semana con varios cruces. Primero fue con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, que finalmente se retractó, y ahora, sobre el final del partido ante Polonia, protagonizó un tenso momento con el capitán polaco Robert Lewandowski.

En ese marco, la Pulga finalmente habló sobre ambos altercados a los que buscó bajarle los decibeles mientras ya piensa en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El diálogo final entre Lewandowski y Messi. FOTO: NA

El cruce Messi - Lewandowski

Sobre el final del partido, luego de las idas y vueltas por las declaraciones del delantero polaco sobre Messi. La pelea comenzó a partir de la entrega del Balón de Oro 2021 que se llevó a cabo en noviembre, cuando el capitán de la Selección Argentina le ganó por poco el premio al atacante del Barcelona.

A pesar de que Messi había expresado en el evento que el Balón debía ser para Lewandowski, el capitán polaco manifestó un fuerte enojo al sostener que había sido deshonesto.

"Es un honor estar acá con vos, batiste récords y también merecés ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que merecés tener este trofeo en tu casa", había señalado en su discurso Messi.

Aun así, Lewandowski le respondió: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías".

Después de recibir ese mensaje, Messi no dudó en contestarle y en sostener que no estaba de acuerdo con sus dichos: "No comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa".

El saludo final entre Lewandowski y Messi. FOTO: NA

Al final del partido entre la Argentina y Polonia, donde el elenco dirigido por Lionel Scaloni ganó y pasó a octavos de final del Mundial, Messi gambeteó a Lewandowski que le cometió falta. Pero luego el polaco se acercó a Messi para pedirle disculpas y el rosarino pareció evitarle el saludo.

No obstante, luego volvieron a encontrarse y mantuvieron un breve diálogo dentro del campo de juego: "Me enseñaron que todo lo que pasa en la cancha, queda en la cancha, como también en el vestuario. De mi nunca van a salir cosas que nos decimos en la intimidad", dijo Messi al ser consultado sobre lo sucedido.

El cruce de Messi - Canelo Álvarez y el pedido de disculpas

El capitán de la Selección Argentina se refirió por primera vez a las declaraciones del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y aseguró que fue "todo fue un malentendido".

Canelo fue sancionado en Twitter por su amenazante posteo contra Messi

Hace algunos días, Canelo atacó a Messi por Twitter por haber "pateado y pisoteado" la camiseta mexicana durante los festejos del equipo argentino en el vestuario, mientras que compartió varias imágenes al respecto.

La Pulga respondió este miércoles después del encuentro que todo fue un malentendido y que no debía pedir perdón por algo que sucedió dentro del vestuario.

La furia de Canelo Álvarez contra Messi en Twitter.

"Creo que fue todo un malentendido. El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, que esto es parte de un vestuario, el dejar las camisetas ahí y es más, ni tengo que pedir perdón porque no insulté a nadie", expresó Messi.

Álvarez hasta había amenazado al jugador del Paris Saint Germain de Francia con golpearlo si lo cruzaba, por lo que Sergio Agüero salió a responderle por sus publicaciones y afirmó que su amigo "solo se estaba quitando el calzado".

Canelo Álvarez - Lionel Messi.

No obstante, más temprano el pugilista se retractó de sus dichos en las redes y le pidió disculpas al rosarino: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios fuera de lugar. Así que quiero pedir disculpas a Messi y al pueblo de Argentina", manifestó.

