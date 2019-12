Tinelli arraso en un día record

por Redacción Perfil

Marcelo Tinelli fue elegido ayer como el nuevo presidente de San Lorenzo en una elección histórica en la que votaron 15.134 personas, un número que superó el récord de 12.303 votos que databa de 1954, y los 12.087 de los comicios de 2016 que consagraron a Matías Lammens como el máximo dirigente.

Aunque al cierre de esta edición no se había completado el escrutinio, la fórmula del oficialismo que encabezaban Tinelli y Horacio Arreceygor ganaba por un amplísimo margen a los tres candidatos opositores: César Francis, Ricardo Saponare y Claudio De Simone. Con casi la mitad de las mes escrutadas, la tendencia era irreversible: Tinelli sumaba el 81,5% de los votos, Francis el 7,8% y, más atrás, aparecían Saponare (5,9%) y De Simone (4,8%).

Con personalidades del espectáculo como Gastón Sofritti, Miguel Ángel Rodríguez, Hernán Caire, Rodolfo Barili y también ídolos del club como Alberto Acosta, Bernardo Romeo, Sergio Villar y Héctor Scotta, la novedad fue el escenario de votación: por primera vez en 39 años, el acto eleccionario se realizó en la sede que tiene el club en Avenida La Plata, su tierra santa.

Tinelli fue de los primeros en acercarse a votar. El reloj marcaba las 9.10 cuando, vestido con pantalón azul oscuro y camisa de manga larga, el candidato por la lista San Lorenzo Siglo XXI entró en la sede. Luego de saludar a cuanta persona se le acercara, ingresó al cuarto oscuro de la mesa 9 de socios activos para emitir su sufragio. “Tenemos que mostrar un San Lorenzo bien grande y potente”, afirmó el empresario y conductor televisivo de 59 años.

Con el rostro pleno de felicidad, el empresario y conductor televisivo deseó bien temprano lo que más tarde se concretó. “Ojalá que la gente concurra y supere la marca de 12 mil y pico de socios de la última vez. Tenemos que llegar a 15 mil. Es un momento divino. Anoche no me podía dormir. Estaba muy ansioso y con muchas ganas de llegar temprano”, comentó. Y agregó, sobre el significado de votar en la sede de Boedo: “Es la primera vez en 40 años que votamos en Boedo. Me puse a llorar con varios vitalicios”, dijo, antes de adelantar sus primeras medidas. “La primera medida de gobierno, en caso de ganar, será llamar a la oposición. Y en cuanto al nuevo estadio, tiene que ser monumento histórico. Un multipropósito que tenga zonas verdes, lugar educativo y de esparcimiento”. Todas propuestas que, desde ahora, Tinelli tendrá que transformarlas en realidad.