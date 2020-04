Todos pierden en este juego

AFP

Hoteles que rechazan posponer las reservas o rembolsar el dinero, billetes de avión echados a perder y, al final, mucho invertido para nada: los aficionados al deporte que pensaban acudir a los Juegos de Tokio, aplazados ahora a 2021 por la pandemia del nuevo coronavirus, se debaten entre la preocupación y el pesimismo.

Lisa Delpy, profesora estadounidense de Gestión Deportiva en la Universidad de Washington, había reservado 31 habitaciones para sus estudiantes, durante 28 días. Monto de la factura: 90.000 dólares. Pese a no pedir el rembolso, esperando que sus estudiantes puedan liberarse dentro de un año para los Juegos previstos ahora del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, ella no tiene “ninguna garantía” de que sus reservas de hotel y avión puedan ser aplazadas doce meses.

“La única información que tengo es que todo esto va a llevar su tiempo”, explica esta apasionada que debía asistir a sus “vigésimos Juegos, contando tanto lo de verano como los de invierno”. Por el momento, el único consuelo para ella y el resto de aficionados es que el Comité de Organización japonés ha asegurado que “los boletos ya adquiridos serán válidos para la misma sesión en una nueva fecha “.

En 2018, el ministerio de Turismo de Japón estimaba en 600.000 personas los extranjeros que podían viajar al país para presenciar en directo los Juegos. Muchos de estos visitantes, que ya habían reservado su alojamiento, a veces con dos años de antelación, no saben qué pasará ahora, tres semanas después del aplazamiento de los Juegos.

“Hice una reserva hace dos años por seis noches en el Sakura Cross Hotel de Tokio, por 506 euros a través de booking”, explica un francés, que prefiere mantenerse en el anonimato. “No pido recuperar esa cantidad, sino simplemente posponer la reserva a 2021”, precisa. Pero el hotel la rechazó. “No podemos tomar en consideración estas circunstancias específicas”, justifica el establecimiento. En cuanto al transporte, agrega: “Hice un seguro con AIG, al mismo tiempo que el billete de avión. Pero las condiciones exactas del seguro no especifican claramente si la pandemia está cubierta”.

Frente al descontento tanto de los turistas japoneses como extranjeros, algunas cadenas hoteleras van a mostrarse comprensivas. “Normalmente, tendríamos el derecho de aplicar los gastos de anulación, pero en este caso no es culpa de los clientes, por lo que no cargaremos estos gastos”, explicó un portavoz de los hoteles Via Inn, que admite además que desconoce si se podrá negociar con los organizadores. “No sé si podremos acordar o no compensaciones con los responsables olímpicos”.