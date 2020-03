Un lugar en el mundo donde el fútbol no para

por Luis Rodríguez

Totalmente a contramano de lo que sucede en el resto del mundo ante la pandemia de coronavirus, la Federación Nicaragüense de Fútbol decidió que el Clausura se siga jugando, torneo que cuenta con la presencia de cuatro futbolistas argentinos, como el ex volante de Vélez Lucas Alberto Acuña, de 31 años, que actualmente luce la camiseta de Real Estelí, que disputadas 11 fechas se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Si bien Acuña se siente muy cómodo con su presente futbolístico, reconoce que tiene miedo de lo que le pueda pasar a su familia ante esta decisión de que el fútbol no se pare en Nicaragua: “Estoy muy al tanto de lo que está sucediendo en Argentina y en el resto del mundo. La Fenifut decidió que el torneo de Primera División masculina sea el único de todos los campeonatos que se sigan jugando y a nosotros no nos queda otra que acatar esa decisión. Lamentablemente, no podemos hacer nada, yo soy un simple trabajador y tengo que cumplir las órdenes que me dan. Ojalá las autoridades deportivas o del gobierno cambien de idea y suspendan por completo el fútbol y no solamente el torneo femenino y el ascenso”.

Acuña nació en la localidad bonaerense de Merlo, donde viven su padre y sus tres hermanos. “Los extraño horrores y estoy muy preocupado con lo que está pasando allá con el tema del coronavirus, pero les hablo todos los días, como a mis amigos, a mis ex compañeros de Deportivo Merlo y a su presidente, que se portó 10 puntos conmigo cuando le dije que quería irme a jugar a Nicaragua y me dio el pase libre sin pedirme nada a cambio”, afirma.

Aunque por el momento las autoridades sanitarias de Nicaragua confirmaron oficialmente solo dos casos de coronavirus, el miedo sobrevuela los planteles de fútbol. “Durante los entrenamientos cumplimos al pie de la letra con todas las medidas de higiene que nos dicen los médicos del club: nos lavamos las manos con jabón varias veces, cada uno se lleva las toallas a su casa para lavarlas y traerlas limpias al día siguiente y a la hora de tomar agua, usamos unas bolsitas que nos dan y evitamos apoyar la boca en el envase. Tratamos de ser lo más limpios posibles porque el virus puede estar en cualquier lugar. En mi caso, como soy extranjero estoy en cuarentena, solo salgo de mi casa para ir a los entrenamientos o a jugar, el resto del tiempo me la paso encerrado. Pero, más allá de eso, acá por el momento la vida es totalmente normal”, agrega el delantero.

Real Estelí está ubicado en la tercera posición y busca el tricampeonato. “Estamos peleando el título y en lo personal no me puedo quejar para nada porque desde que llegué a este club en enero llevo convertidos cuatro goles y soy el goleador del equipo. Más allá de lo que suceda con el tema del coronavirus, no me arrepiento de haber venido a jugar a Nicaragua y me gustaría quedarme a vivir acá porque en este club estoy muy cómodo y el sueldo es muy bueno. Ojalá esta pesadilla se termine cuanto antes por el bien del mundo entero”, concluye el argentino que la está rompiendo en Nicaragua, donde el fútbol se sigue jugando como si nada importante estuviera pasando a su alrededor.