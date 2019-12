Un regreso anunciado

por Luis Rodríguez

Las reuniones entre Boca y Miguel Angel Russo finalmente llegaron a buen puerto y el entrenador, que viene de dirigir a Cerro Porteño de Paraguay, será el próximo técnico xeneize en reemplazo del saliente Gustavo Alfaro, quien ya había confirmado con su carta de despedida que no iba a seguir en la institución más allá del 31 de diciembre de este año.

De allí es que la presentación oficial de Russo todavía no tiene fecha confirmada: mientras algunos dirigentes sostienen que el anuncio se hará el lunes 30 de diciembre de este año, otros en cambio se inclinan por el jueves 2 de enero de 2020, debido a cuestiones legales vinculadas con el contrato de Alfaro. “Boca no quiere ser desprolijo ni comerse ningún juicio por algún descuido formal. Un par de días no hace a la cosa, lo que importa realmente es que Russo va a ser el DT de Boca en 2020”, deslizó un allegado a la flamante CD xeneize.

Si bien el nombre de Russo ya sonaba en Boca desde antes que Jorge Amor Ameal se convirtiera en el nuevo presidente de la institución porque era el candidato número 1 del flamante vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, recién en las últimas horas se terminaron de definir las cuestiones que todavía quedaban inconclusas y que pasaban más por lo futbolístico que por lo económico, donde las partes lograron llegar a un acuerdo después de ajustar los números del contrato y del sueldo del nuevo cuerpo técnico, cuyas cifras se mantienen guardadas bajo siete llaves.

La tardanza en el anuncio oficial de Russo al frente del plantel obedece, además, a dos motivos: el primero es que Riquelme quiere presentarlo en una conferencia de prensa en la que se deje en claro cuál va a ser el perfil futbolístico del nuevo Boca. Y el segundo es que Román quiere que también estén sentados junto a él Amor Ameal, Sebastián Battaglia, quien será el DT de la Reserva, y Leandro Somoza, su ayudante de campo, que será el encargado de dar a conocer al resto de los integrantes del cuerpo técnico.

De esta manera, Russo regresará al fútbol argentino después de cinco años, ya que su última experiencia en el país había sido en Vélez, en la temporada 2015, mientras que durante este año dirigió a Alianza Lima, de Perú, y a Cerro Porteño, de Paraguay.

Ahora, de la mano de Riquelme, Russo vuelve a Boca para su segundo ciclo como entrenador, con el objetivo de repetir la historia de hace ya casi 13 años, que lo llevó a consagrarse como el último técnico que sacó campeón de la Copa Libertadores al Xeneize.