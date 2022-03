Youtubers contra boxeadores profesionales: Los millones por encima del deporte

En su retorno al cuadrilátero, el boxeador argentino Marcos " Chino" Maidana se enfrentará al polémico youtuber Yao Cabrera el próximo 26 de marzo, en Dubái. La fecha ha sido confirmada por la compañía del argentino, quién supo ser campeón del mundo en dos ocasiones en la categoría de peso super ligero de la AMB.

La idea de llevar a cabo esta pelea nació por parte de Cabrera, quién a través de sus redes sociales retó a Maidana a subirse al ring. Lo curioso es que la declaración del uruguayo nació a partir de una pelea similar a la que ocurrirá el próximo sábado. En junio de 2021 el reconocido boxeador Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul se enfrentaron en una pelea que, aseguran los expertos en la

disciplina, fue mediocre y cumplió con su único cometido, recaudar millones de dólares. Siendo así un insulto al deporte y a todos los profesionales o aquellos que se están preparando para desempeñarse en esta disciplina.

“Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul y, cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?, expresó Cabrera a través de sus redes sociales. El uruguayo siempre estuvo envuelto en polémicas y aseguran que lo que finalmente convenció a Maidana de cederle la pelea fue un cruce que el youtuber tuvo con su hijo Marcos, también del ambiente del streaming. De esta manera, el Chino le respondió: "Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país".

Yao Cabrera, el polémico youtuber denunciado por trata

Cuando parecía que esto iba a quedar simplemente en un cruce en redes sociales los organizadores de este tipo de eventos vieron el negocio y confirmaron la pelea. Al igual que el careo entre Mayweather y Paul, lo de Maidana y Cabrera también se resume como una falta de respeto hacia el deporte y los verdaderos amantes de esta disciplina, teniendo como único objetivo recaudar millones.