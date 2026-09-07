Fabián Barros Requeijo, CEO de Pago TIC: “Somos una de las mejores empresas para trabajar en Argentina”

Con la presencia de clientes, referentes institucionales y colaboradores, la empresa de recaudación y Tesorería digital Pago TIC inauguró oficialmente sus nuevas oficinas en Parque Patricios. La firma, liderada por su presidente Fabián Barros Requeijo, celebró la expansión de su infraestructura en la calle Alberti 2154 al triplicar su superficie operativa tras 13 años de trayectoria rentable en la Argentina.

Con una convocatoria de casi 300 personas, la jornada combinó anuncios estratégicos, un ambiente festivo con catering, tragos y música en vivo, junto a una propuesta enfocada en potenciar la Inteligencia Natural y la cultura de trabajo.

Pago TIC: un modelo sustentable y de crecimiento que se sigue afianzando

Durante su entrevista con Grupo Perfil, Fabián Barros Requeijo enfatizó que la clave del éxito de Pago TIC radica en haber construido un modelo rentable cobrando comisiones menores al 1% y manteniendo un servicio de atención personalizada bajo normas ISO 9001, certificación PCI Level 1 versión 4 y el proceso actual de la ISO 27001. "Inaugurar una oficina la inaugura cualquiera; otra cosa es estar triplicando nuestra superficie en medio de la coyuntura del país, atendiendo bien a la gente y siendo uno de los mejores sitios para trabajar en Argentina", destacó el Presidente de la compañía.

Reconocida por Great Place to Work (#4 en la categoría Silver y #26 a nivel general), brinda servicios a más de 3 millones de pagadores, 450 municipios, 250 clubes de fútbol, 40 universidades y 11 poderes judiciales en todo el país. "El milagro no es sólo ganarse la vida, sino cómo te la ganás. Hoy Pago TIC es una alternativa sólida, solidaria e inclusiva", afirmó el ejecutivo.

Como complemento, el periodista Juan Di Natale estuvo a cargo de la conducción del evento, guiando una velada que reunió a clientes de diversos sectores, excolaboradores y miembros actuales de Pago TIC. El encuentro contó además con la ambientación musical y el show en vivo de la banda Valenchi, en el marco de una jornada comprometida con la sustentabilidad al tratarse de una celebración con huella de carbono totalmente compensada.

De cara a los próximos meses, la empresa busca dar un salto cuantitativo para transformarse de una plataforma de cobros y tesorería digital a un facilitador de ecosistemas económicos sustentables. A través de iniciativas como el desarrollo de marketplaces locales —con acuerdos pioneros ya firmados en la provincia de Mendoza para impulsar el comercio de cercanía—, la compañía apunta a consolidar redes financieras colaborativas entre municipios, instituciones y vecinos.

Barros Requeijo sostuvo que el objetivo central es que el dinero circule dentro de las propias comunidades para generar desarrollo sostenible. Bajo una perspectiva que integra la antropología económica con el área informática, la firma promueve soluciones donde la tecnología funcione como un dispositivo solidario para potenciar los factores productivos locales, revalorizando la ayuda mutua y la riqueza colectiva por sobre el individualismo.

Inteligencia Natural y toma de decisiones: la mirada de Estanislao Bachrach

El momento central de la noche estuvo a cargo del doctor en biología y divulgador Estanislao Bachrach, quien brindó una presentación enfocada en la neurociencia del comportamiento, la biología de las emociones y los procesos de toma de decisiones. Bachrach explicó cómo el cerebro humano toma elecciones bajo un sesgo predominantemente emocional —con más del 90% de las decisiones originadas en áreas no racionales— y profundizó en la importancia de la empatía, la regulación corporal y la gestión del cambio dentro de los entornos personales y laborales.

La exposición conectó directamente con el eje del evento: la apuesta por la Inteligencia Natural en plena era de la Inteligencia Artificial. La visión de Bachrach sobre la escucha activa y la flexibilidad mental reforzó la filosofía corporativa de Pago TIC, cuyos directivos destacaron que la verdadera transformación digital solo es posible cuando se prioriza la creatividad, el diálogo transparente y la cercanía humana en cada punto de contacto.

Como cierre de este encuentro centrado en el liderazgo y el desarrollo comunitario, todos los presentes se llevaron como obsequio un ejemplar del libro de Fabián Barros Requeijo, “Poder desde el no poder”, sellando una jornada de celebración, reflexión y visión hacia el futuro.

Por: Lucas Valenzuela