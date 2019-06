Ante las críticas y los juicios, Bayer invertirá US$ 5.600 millones en alternativas al glifosato

AGENCIAS

Desde que adquirió el gigante de las semillas y los agroquímicos Monsanto, la compañía alemana Bayer no ha dejado de acumular dolores de cabeza de la mano de las críticas, las revelaciones y los jucicios por los efectos del uso de su herbicida estrella, el Roundup, a base de glifosato. Por eso, da la impresión de que ayer, desde su casa central en Leverkusen, han decidido afrontar los cuestionamientos y se anunció una serie de medidas para intentar aplcacar la situación de cara al futuro.

Si bien aseguró que el glifosato “seguirá teniendo un rol importante en la agricultura mundial”, la compañía anunció que invertirá unos US$ 5.600 millones para desarrollar otras aplicaciones alternativas para combatir malezas.

“Estas inversiones en investigación y desarrollo tienen como objetivo mejorar el conocimiento de los mecanismos de resistencia y descubrir y desarrollar nuevas formas de acción”, según Bayer.

A través de un comunicado de prensa, la multinacional acusó recibo del impacto que han tenido las sentencias en Estados Unidos contra Monsanto, acusada de no advertir claramente los riesgos asociados a la aplicación del Roundup en personas que finalmente contrajeron cáncer. Se estima que hay cientos de demandas más que esperan su turno en el país del Norte.

“La transparencia es el pilar fundamental de Bayer”, afirmó la empresa, que también se ocupó de defender el glifosato, incluido por la Organización Mundial de la Salud en la lista de sustancias potencialmente cancerígenas. La compañía recordó que está difundiendo “cientos de estudios para casi treinta compuestos, entre ellos los 107 estudios del glifosato”.

Además, Bayer anticipó que “invitará a científicos, periodistas y representantes de ONGs a participar en su preparación científica para el próximo proceso de renovación del registro del glifosato en la Unión Europea, que comenzará más adelante este año”.

Traspasan central térmica

Tal como había anticipado PERFIL, finalmente la compañía Ieasa (ex Enarsa) traspasó a la firma Central Puerto, donde tiene una porción accionaria Nicolás Caputo, el control de la central térmica Brigadier López, ubicada en la provincia de Santa Fe.

Así quedó dispuesto tras la suscripción del contrato de transferencia del fondo de comercio y las obras de cierre de ciclo de la usina, por un importe total de US$ 326 millones.

El importe se compone de la siguiente manera:

* Un desembolso de Central Puerto de US$ 165 millones.

* La asunción de una deuda de US$ 161 millones.

Los nuevos dueños se comprometieron a terminar la obra por US$ 120 millones.