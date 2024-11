BCRA compró US$ 2.600 millones desde octubre

El Banco Central compró ayer US$ 149 millones en el MULC y de esta manera cerró un saldo positivo de US$ 610 millones en la semana y en lo que va del mes ya sumó US$ 1.086 millones. Así, entre octubre y la primera mitad de noviembre, la autoridad monetaria compró más de US$ 2.600 millones y superó a los picos de 2006 y 2009 (US$ 2.500 millones), quedando dos semanas para terminar el mes.

“Es probable que el BCRA cierre su mejor arranque del cuarto trimestre desde 2003. Esta dinámica no se explica por la oferta del sector agropecuario, que se ubica por debajo de 2021, 2019, 2010 y 2014, sino por el aporte de otros sectores, más asociados a la cuenta capital y las operaciones financieras”, sostuvo el Informe semanal de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

A su vez, las reservas internacionales brutas crecieron US$ 226 millones en la semana, pese a que el viernes bajaron en US$ 140 millones y terminaron en los US$ 30.065 millones, debido a pagos de deuda cercanos a US$ 250 millones.

Por otra parte, el riesgo país bajó 15 puntos respecto al cierre del jueves y se ubicó en los 769 puntos básicos, mínimo desde julio de 2019. En tanto, los bonos en dólares terminaron dispar, con subas del Bonar 2041 0,5% y Global 2046 0,1%.

El S&P Merval bajó 1%. Sin emabrgo, el mayor índice bursátil de la palza local finalizó su mejor semana medido en dólares y batió récrod nominal al escalar un 7,2%, así quedó máximos desde 2018 al trepar hasta las 1.118 unidades.

Las acciones que subieron en el panel local fueron: Ternium 3,4%, Aluar 3,1% y Mercado de Valores 2,9%.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la última rueda de la semana de manera dispar. Al alza culminaron Despegar con un 16,7%, Galicia 2,5% y Ternium 2,2%. Por su parte los ADR que terminaron con bajas fueron: Globant 11,3% , Bioceres y Corporación América con 3,5%.

Por otro lado, el dólar blue cerró a $ 1.140. De esta forma, la brecha entre la divisa norteamericana paralela con el tipo de cambio oficial se ubicó por debajo del 14%. El dólar MEP bajó a $ 1.096,02 por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 10,6% y el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $ 1.134,15 y el spread con el oficial se posicionó en el 13%.