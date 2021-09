Crisis en OCA: tensión entre la empresa y el gremio ante posibles despidos en su planta

Clear, el grupo patagónico vinculado a Cristóbal López, finalmente, no asumió el mando de OCA. Tras concedérsele una prórroga de 45 días, se abrió el debate sobre la cláusula del pliego que permite el despido del 5% de los empleados que están en planta.

La compañía fundada hace tres décadas por el empresario de los combustibles, el juego y la comunicación, está conformada por Clear Petroleum y Clear Urbana. López se fue en 2011 a título personal, pero sus hijos quedaron en el directorio.

Cabe recordar que en abril de 2019 el Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, a cargo de Pablo Tejada, decretó la quiebra del correo privado, a raíz de una deuda millonaria con la AFIP. A partir de allí, comenzó un proceso de remate del que salió como adjudicataria la compañía petrolera.

Posibles despidos. Desde que se estableció el 15 de octubre como nuevo plazo de asunción, se empezó a señalar en los medios que para poder hacer la transición se despediría al 5% de los trabajadores en planta del correo. Las versiones indicaban que se trataría de empleados jerárquicos y no de afiliados al gremio de Camioneros.

Como respuesta al malestar y la incertidumbre que se generó, se emitió un comunicado desde la Asociación de Empleados de Correos Privados (Aecpra), firmado por Daniel Palladino, su secretario general.

“Como todos saben, el comprador puede disponer del despido del 5% del personal. Respecto a que Clear pide no traspasar a ese 5% y que dichos trabajadores vayan a la quiebra o que se haga cargo la administración actual, se tienen que dar varias cuestiones. La principal es que después no quieran volver a utilizar ese 5% argumentando que es otra administración. Aparte entiendo que no está obligado a utilizar ese 5% y en todo caso debería hacerlo una vez que asuman, no antes”, afirmó.

Cabe aclarar que el fallo de la Cámara pone a todos los trabajadores en igualdad de condiciones y no a los empleados jerárquicos como los únicos que pueden ser desvinculados de la compañía.

Facundo Garcia Ruhstaller, presidente de Compañía Multimodal Logística SA (CML), la sociedad que creó el holding patagónico para canalizar la compra del correo privado, explicó a PERFIL que es uno de los lineamientos del pliego de bases y condiciones. “Nosotros en rigor de verdad no estaremos despidiendo a nadie. Es lo que ya contemplaba el pliego. Como adquirentes no tenemos nada que hacer al respecto”, afirmó. “No es una cuestión nuestra ejecutarla o no. Esas son las condiciones en la cuales se licitó. Y no hace referencia a jerárquicos el pliego”, agregó.

Segunda postergación. Tal como había anticipado Perfil.com, Clear no tomó posesión de OCA el 1º de septiembre. La empresa había ganado la segunda licitación al ofertar 25,28 millones de dólares por el quebrado operador postal.

El grupo patagónico debía finalizar de pagar el total pautado antes del 30 de junio. Sin embargo, en aquel momento tampoco asumió el mando del correo privado y solicitó una primera prórroga. El juez Tejada se las otorgó y fijó como nueva fecha el 31 de agosto.

Al llegar el plazo pautado, solicitaron una segunda prórroga. La nueva fecha fijada fue el próximo 15 de octubre. “Hay varias cuestiones de la transferencia que necesitamos resolver entre todas las partes. Por ese motivo requerimos en conjunto más plazo”, explicó a PERFIL Facundo Garcia Ruhstaller.

Al consultarle cuáles eran esas ‘cuestiones a resolver’, detalló que se trataba de licencias, sistemas, documentación, entre otros. Son puntos que deben resolver entre sindicatura, administración judicial, enajenadores y la compañía. Según fuentes a las que este medio tuvo acceso, no se le pudo transferir a la nueva empresa la licencia de operador postal que el Enacom le dio a OCA.

A tres años de que empezara la crisis del correo privado, aún se continúa sin establecer una conducción estratégica. A lo que se suman los puestos laborales que están en juego y las tensiones políticas entre los Moyano, Cristóbal López y el Gobierno.