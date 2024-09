Desmentida al oficialismo sobre Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas conecta a 42 rutas federales y es la única que llega a 21 destinos de cabotaje: Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Río Grande, Río Hondo, Río Cuarto, San Rafael, Bahía Blanca, Reconquista, Mar del Plata, Esquel y Merlo.

Si el Gobierno pretende vender Aerolíneas Argentinas, ¿cuál es el plan para conectar el país con otras aerolíneas? ¿Qué otra empresa hará la compensación cruzada de rentabilidad/costo que hace AA?

El Gobierno no tiene respuesta. Peor aún, la administración actual de la compañía ya empezó con este proceso: a partir del 1° de octubre se interrumpe la ruta del denominado Corredor Atlántico que conectaba Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia con Río Gallegos tres veces por semana. Antes de esto, puso a disposición un esquema de riesgo compartido: Río Cuarto y Reconquista.

¿La modalidad “low cost” es una opción viable? Según el informe del Ministerio de Transporte en relación con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de enero de 2016 a diciembre de 2019, la modalidad “low cost” no aportó conectividad adicional.

En el debate público, los que reivindican las low cost como solución al problema de conectividad tampoco cuentan que las razones de por qué solo dos de las nueve compañías que vinieron a la Argentina seguían operando en 2019 es que hubo irregularidades en el proceso de otorgamiento de rutas, que terminaron en esa decisión. La AGN lo dice así: “En lo que respecta a la gestión del MT y de ANAC, se ha podido observar que los controles llevados a cabo en el proceso de otorgamiento de rutas presentaron las siguientes debilidades: Se otorgaron rutas a nuevos operadores cuyo capital integrado no guardaba relación con la significatividad de las operaciones propuestas; fueron otorgadas rutas aéreas a pesar de no haberse cumplimentado de manera satisfactoria alguno de los requisitos exigidos por la normativa y las instrucciones vigentes”.

¿Qué compañía elige la gente? Uno de los argumentos esgrimidos para privatizar Aerolíneas indica que es una empresa no elegida por los usuarios. Así figura en el proyecto de ley del PRO: “Según los informes de la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas dependiente de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Aerolíneas Argentinas no es la aerolínea de preferencia para viajes de cabotaje quedando por debajo de Flybondi, JetSMART y otras aerolíneas”.

Pero esto no es cierto. Los datos indican que Aerolíneas alcanzó un récord de pasajeros transportados en 2023, llegando a los 14.052.500 (un 7% más que en 2019). Además, constituye el 60% del mercado doméstico y el 24% de vuelos internacionales en transporte de pasajeros (dato agosto 2024). A su vez, representa el 97% del transporte de carga doméstica (acumulado 2024). En 2023 superamos a Brasil en cantidad de pasajeros por habitantes (0,63) y Brasil 0,52. La supuesta preferencia de, por ejemplo, Flybondi, esta relacionada con sus incumplimientos. De hecho, tienen más sanciones que nadie. El tema es que suspende vuelos hasta lograr cobertura completa de los viajes. La “preferencia” es a costa de incumplimientos.

Mejora en la eficiencia y en los números. Tras la crisis ocasionada por el covid (donde desaparecieron 64 aerolíneas), se redujo sustancialmente el déficit operativo de Aerolíneas, así como los aportes recibidos por parte del Tesoro Nacional. En el caso del déficit, se redujo de US$ 654 millones negativos en 2020 a US$ -247 en 2022 y US$ -48 millones al primer semestre de 2023. Proyección hacia fin de 2023: US$ 32 millones positivo.

Además, y a contramano de lo que se pretende instalar, el año pasado no recibió transferencias. Llama la atención que en el proyecto de la Coalición Cívica los números son directamente inventados: hablan de $ 2,3 billones.

Lo cierto es que, según la Oficina Nacional de Presupuesto, se devengaron transferencias a AA por $ 40.500 millones, pero no fueron efectivamente pagadas. Es decir, Aerolíneas Argentinas no recibió ni un peso. Si se analiza 2024, el dato indica que se devengaron y pagaron al 31 de agosto $ 58.733 millones. Pero según la ONP, el destino de esos fondos no es para solventar el déficit, sino para “un plan de reducción de personal”.

La verdad sobre los incumplimientos. Se ataca a AA por sus incumplimientos –atribuidos a su sindicato–. Sin embargo, desde la ANAC, en agosto comenzaron a librarse actas por incumplimientos sucedidos entre junio y julio de 2024. Durante el mes de agosto se labraron siete actas: tres a Flybondi, dos a Aerolíneas Argentinas y dos a JetSMART. En términos proporcionales, es muy bajo: si consideramos que entre junio y julio AA realizó 14.084 vuelos de cabotaje, 3.514 Flybondi y 1.875 Jet Smart.

Otro dato ilustrativo es que en abril 2024, Flybondi fue tendencia por estar en el puesto N° 1 del ranking que elabora la plataforma FlightAware en porcentaje de cancelaciones de vuelos. Hoy se ubica 6° a nivel mundial con 21% de vuelos cancelados y 24% de vuelos demorados. Una política estructural de la empresa.

Contribución de Aerolíneas al PBI. Finalmente, hay que mencionar que la AGN utilizando la metodología de IATA (Asociación internacional de Transporte Aéreo) calculó el aporte de Aerolíneas al producto bruto argentino. Es dato de 2023, es que generó US$ 8.294 millones. Además, tuvo otro impacto positivo: 109 mil puestos entre directos e indirectos.

* Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).