Disney supera por primera vez a Netflix en número de suscriptores y se disparan sus acciones

Este miércoles, al cierre del mercado, The Walt Disney Company anunció sus resultados que, arrojaron que sumó 221,1 millones de suscriptores en sus plataformas de streaming a nivel global, superando por primera vez a Netflix, que cuenta con 220,6 millones de abonados a su servicio.

Las acciones de Walt Disney Company ($DIS) subían un 9,6% en la preapertura del mercado de este jueves 11 de agosto, luego de reportar su aumento de usuarios y ganancias trimestrales que resultaron mejor de las esperadas. Además, la compañía de entrenamiento anunció el lanzamiento de su versión con publicidad de su servicio de transmisión Disney+.

La compañía informó que aumentará el precio de su servicio sin publicidad de US$ 7,99 a US$ 10,99 por mes. Cabe destacar que la posición de Netflix como líder del sector no peligra, ya que la factoría de Disney reparte su oferta entre varias marcas: la internacional Disney+ (152,1 millones), la estadounidense Hulu (46,2 millones) y la deportiva ESPN+ (22,8 millones).

La colosal pérdida de suscriptores de Netflix desanima a sus empleados

Los resultados de Disney y la tendencia alcista de Wall Street

En la sesión ordinaria del miércoles, los principales índices del mercado local subieron: El Down Jones lo hizo en 1,63%, por el 2,13% que sumó el S&P 500, en su nivel más alto desde principios de mayo.

El S&P 500 se recuperó más de un 15% dese su mínimo en junio y ahora se encuentra a un 12% de su máximo histórico. Por su parte, el Nasdaq Composite, donde operan la mayoría de las tecnológicas, ganó un 2,89% hasta 12.854 puntos, el cierre más alto desde finales de abril.

La razón de los buenos resultados

La esperanza de que la inflación haya tocado su máximo en Estados Unidos impulsó el rebote de Wall Street que, después de los datos sobre los precios mostraran que se relajaron hasta una tasa del 8,5% en julio, desde el 9,1% de junio, se alimentó la esperanza de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés a un ritmo más lento.

Ante la pérdida de suscriptores, Netflix evalúa poner fin al uso compartido de claves

La gran protagonista de este jueves podría ser Walt Disney en la Bolsa de Nueva York. Pues tras dispararse en los primeros minutos de negociación, la compañía de entretenimiento se encamina a su mejor sesión desde 2020 después de superar a Netflix en el número de suscriptores.

En los tres meses que terminaron en junio, Disney sumó la impresionante cifra de 14,4 millones de nuevos suscriptores, frente a la pérdida de 970.000 de Netflix.

SE / LR