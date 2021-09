El BCRA contuvo al dólar en otra jornada caliente

En la semana de mayor inestabilidad del Gobierno por la fractura dentro del Frente de Todos tras la amplia derrota que sufrió en PASO, el dólar blue se recalentó y tocó picos de $ 187, mientras que el mercado de bonos y acciones pasó de la euforia inicial del lunes a moverse fluctuante al ritmo de los ruidos políticos.

En una jornada marcada por la expectativa de anuncios de cambios de gabinete, luego de las renuncias presentadas el miércoles por funcionarios que responden a Cristina F. de Kirchner, el Banco Central terminó con un saldo vendedor de US$ 140 millones, tras cuatro ruedas de compras y una con resultado neutro.

En este contexto, el dólar informal cerró ayer a $ 185, una baja de $ 1 frente al jueves, con lo cual quedó en el mismo valor de la última rueda antes de los comicios. Así, atenuó las subas de las tres jornadas previas, y se ubica $ 10 por debajo del récord de $ 195 de fines de octubre de 2020.

De esta forma, la brecha cambiaria alcanzó el 88% con respecto al dólar mayorista oficial que finalizó en $ 98,36, registrando un alza de 6 centavos contra el jueves, y un repunte semanal de 27 centavos.

El analista financiero Christian Buteler comentó a PERFIL que en la semana “el blue tuvo mucha volatilidad, hubo muchas consultas, pero pocas operaciones, no son valores que subieron por mayor demanda, sino que ante las noticias las mesas levantan el precio”.

No obstante, vaticinó que la tendencia del dólar informal será al alza: “La inestabilidad económica y política, y una mayor emisión de pesos por las medidas que se anunciarán en los próximos días para mejorar los ingresos de las familias, son como la nafta que impulsa la cotización del blue”.

A su vez, el dólar minorista cerró en $ 103,77, según el promedio de bancos, lo que significa un aumento semanal de 22 centavos. Así, el dólar solidario quedó en $ 171,22.

Por su parte, las divisas financieras, pese a las regulaciones y a la intervención oficial mediante la compraventa de bonos, terminaron con tendencia alcista. El CCL se ubicó en $ 172,58, o sea registró un alza semanal de 1,1%, la más alta en un mes, y la brecha quedó en 75,5%, mientras que el MEP cerró a $ 172,44, y trepó también 1%.

Más demanda. En medio de la tensión política, “se registró un récord de operaciones en el segmento mayorista del dólar para una sola jornada”, al alcanzar los US$ 711,1 millones, destacó el operador Gustavo Quintana de Pr Cambios.

“Previo a un fin de semana y con el ruido político que hay, las operaciones de cobertura y de cierre de posiciones fueron importantes”, dijo a PERFIL, y puntualizó que el monto negociado es “el más alto desde el 25 de octubre de 2019”.

Ventas. Frente a este panorama, la intervención del BCRA en el mercado oficial finalizó con un saldo vendedor de US$ 140 millones, con lo cual las ventas en septiembre suman alrededor de US$ 652 millones, frente a compras por apenas 84 millones acumuladas en cuatro ruedas, Así el balance es negativo en torno a US$ 568 millones.

Según fuentes del mercado, “parte importante de las ventas tienen que ver con la necesidad de algunas entidades de elevar la liquidez de billetes para responder por cualquier demanda extra que se registre en las próximas jornadas” en un escenario de incertidumbre por la crisis política.

Brecha. GRA Consultora, dirigida por Gabriel Rubinstein, señaló a través de Twitter que “sigue firme el uso de divisas para frenar el CCL; la crisis política que apunta a saldarse con más gasto para tratar de mejorar la performance oficialista en noviembre, presionará aún más las brechas obligando a mayor nivel de intervenciones”.

“Más pesos en la calle, con el mismo cepo, y sin confianza, se traduce en más brecha, porque la escasez de dólares en el BCRA va a obligar a reducir su intervención en el MEP y CCL”, afirmó Buteler.

Bolsa. En este clima de incertidumbre política, la Bolsa porteña cayó ayer 1,5% al cerrar en 78.512 puntos. El lunes había alcanzado un récord histórico de 83.923,24 puntos.

Entre las acciones, las mayores bajas se registraron en Cresud (-3,9%); BYMA (-3,3%); e YPF (-2,9%), mientras que los papeles que más subieron fueron Transportadora de Gas del Norte (+4,4%); Transener (+4%); y Loma Negra (+1,7%).

Los bonos en dólares finalizaron con descensos de hasta casi 2%. El riesgo País argentino elaborado escaló 1.511 unidades, tras caer a menos de 1.440 puntos el lunes último.

Desde FMyA evaluaron: “más allá de la incertidumbre, que seguirá presente, vemos que el resultado de las PASO 2021 es sumamente positivo. De repetirse el resultado en noviembre, habrá más equilibrio en el Congreso y el Gobierno tendrá más apoyo para acordar con el FMI. Esto ya les pone un piso más firme a los activos argentinos”

“Obviamente, el mercado esperará como se resuelve la crisis del Frente de Todos y se esperanza con una salida racional que “radical”, agregó.

Por su parte, Lucas Yatche, de Liebre Capital planteó que ”expectativas de aumento en el déficit fiscal que se financiaría en mayor medida con emisión monetaria en un contexto de fuertes presiones inflacionarias escasas reservas, imposibilitan un rally sostenido en bonos y acciones”.

“Hacia adelante los activos locales se moverán principalmente de acuerdo a cuestiones políticas, donde los principales drivers se basan en el acuerdo con el FMI, el rearmado de gabinete y la convalidación del resultado electoral”, agregó.

Sin otra opción que pagar al FMI

Pese a la turbulencia politica, los analistas coinciden en que el Gobierno pagará el 22 de septiembre el vencimiento por US$1.880 millones del FMI y que cerrará un acuerdo con el organismo para refinanciar la deuda. Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de XP Investment, cree que Argentina “no pateará el tablero” y caerá en default con el FM. “Es obvio que el Presidente va a tener que cambiar el gabinete, pero no hay opción diferente a cerrar un acuerdo con el FMI, porque sin él es imposible que el pais avance, no hay estabilidad fiscal ni monetaria, y eso lo entiende hasta una persona tan radical como Cristina Fernández”.

Adrían Yarde Buller, de Facimex Valores, también ve que “la negociación con el FMI es una obligación por el perfil de vencimientos de deuda que enfrenta Argentina, ya que no hay margen para no acordar y pagar con reservas”. “La cuestión es que luego de la elección es probable que veamos un acuerdo de baja calidad, sin grandes reformas que puedan implicar un costo político alto y eso es algo que puede debilitar su efecto sobre las expectativas”.