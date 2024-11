El BCRA realizó la mayor compra desde mayo y las reservas superaron los US$30.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 245 millones en el mercado cambiario, la cifra más alta desde mediados de mayo y las reservas brutas internacionales quedaron por encima de los US$ 30.000 millones en un contexto de calma en los dólares paralelos.

La autoridad monetaria hilvanó 33 ruedas consecutivas sin ventas -en algunas rondas registró un resultado nulo- y en lo que va de noviembre acumula compras por US$ 804 millones. Se trata de un fenómeno atípico ya que este período del año es considerado adverso en materia de acumulación de moneda extranjera en términos estacionales.

“Bajó la inflación con respecto a los meses anteriores pero sigue siendo altísima”, indicó un economista

Desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada, las adquisiciones netas de la entidad encabezada por Santiago Bausili ascienden a US$ 20.105 millones. Asimismo, las tenencias brutas del Central experimentaron un crecimiento de 41% a partir de diciembre.

Por qué el Banco Central compra dólares

A contramano de lo ocurrido en años anteriores, el blanqueo de capitales inyectó divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y, en simultáneo, la industria agroexportadora liquidó más de lo esperado y a niveles récord a pesar del atraso del tipo de cambio oficial. Sólo en octubre, el rubro aportó US$ 2.553 millones, un máximo nominal en más de dos décadas.

En el primer caso, parte de los dólares blanqueados se reconvierten en préstamos al sector privado que se canalizan a través del MLC. Esto incrementan la oferta, permite que el BCRA absorba buena parte del volumen y compensa la

mayor demanda por importaciones.

"En números, los préstamos en dólares treparon US$ 1.941 millones desde mediados de agosto, de los cuales US$ 985 millones se dieron entre octubre y lo que va de noviembre. Hay lugar para que sigan creciendo ante un stock que se encuentra en US$ 8.522 millones", explicó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En tal sentido, los especialistas de PPI calificaron a la regulación de activos como un punto de inflexión para el programa económico del gobierno de Milei porque facilitó la compra de dólares "en una época que suele ser vendedor neto al ser el período de baja estacionalidad de la liquidación del agro".

"Incluso, gracias al boom de préstamos en dólares, alteró la estacionalidad del sector. En vez de desacelerarse, la liquidación del agro se mantuvo en niveles elevados debido a los préstamos para prefinanciar exportaciones (se adelantó liquidación de la próxima campaña). Precisamente, el agro liquidó US$116 millones diarios en octubre y US$125 millones en lo que va de noviembre, en línea con los niveles de junio y julio", sumaron.

Al mismo tiempo, los economistas preveían una mayor dificultad para la acumulación de reservas entre septiembre y noviembre por el solapamiento de las cuotas de pago de importaciones. Sin embargo, por el momento no se cumplieron los augurios privados. Fuentes consultadas por PERFIL deslizan que la eliminación del impuesto PAÍS a partir de enero de 2025 posterga la decisión de importar en algunos casos.

La condición de Luis Caputo para levantar el cepo cambiario

El ministro de Economía Luis Caputo hizo referencia al estado de las arcas del Banco Central al referirse a la posibilidad de eliminar el cepo cambiario. A propósito del levantamiento de las restricciones, el funcionario reconoció que necesitan una "inyección de reservas adicionales".

Inflación de octubre: ¿Acompañan los salarios?

Bajo la perspectiva del titular del Palacio de Hacienda, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que la salida "sea lo menos traumática posible". Uno de los puntos más relevantes de la hoja de ruta oficial es que la inflación converja al 2% de la pauta devaluatoria fijada por el BCRA.

Además, Caputo planteó la necesidad de acumular “un nivel de reservas en el Banco Central que sea más acorde al nivel que tenemos hoy”. “Si bien es mucho mejor que el que habíamos heredado -porque recordemos que heredamos un Banco Central con reservas negativas de casi 12.000 millones de dólares-, el Banco Central compró unos 18.500 millones de dólares en el año, pero ha habido que hacer pagos, entonces hoy las reservas netas siguen en niveles negativos”, remarcó en diálogo con Radio Mitre.

Siguiendo esa línea argumental, el mandamás de la cartera económica subrayó que “también para salir del cepo es fundamental una recomposición todavía adicional del balance del Banco Central, para lo cual necesitaríamos una inyección de reservas adicionales”.

"Las condiciones están convergiendo hacia donde nosotros queremos. Es un tema de tiempo. Nosotros no tenemos impaciencia por esto, porque queremos que el tiempo nos juega a favor, y también porque tampoco compramos la teoría que si no se sale del cepo, el país no crece. Eso no es cierto, no es lo que demuestra la historia. La realidad es que del cepo hay que salir cuando no le genere ningún problema a los argentinos. Eso es a lo que estamos convergiendo y no nos corre nadie”, concluyó.

MFN / Gi