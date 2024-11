Inflación de octubre: ¿Acompañan los salarios?

La inflación de octubre marcó un descenso en los precios, lo que se celebra como una buena noticia económica, pero surge la incertidumbre sobre si los salarios acompañan esta desaceleración.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Gastón Alonso, quien explicó que la baja de la inflación es, en términos generales, “una noticia positiva, ya que ayuda a mejorar el poder adquisitivo de las personas y a estabilizar la economía”.

Qué sucede con los salarios en relación a la inflación

Según el entrevistado, si bien la inflación puede mantenerse controlada, “si los salarios no logran recuperar lo perdido en relación con el año anterior, el escenario económico no será tan favorable como parece”. Y agregó: “La estabilidad en los precios no compensa la pérdida de poder adquisitivo derivada de sueldos que no crecen al mismo ritmo que la inflación”.

Por otra parte, Alonso mencionó que el último dato del índice de salarios, proporcionado por el INDEC, nos muestra una imagen mixta porque analiza tres tipos de salarios: los registrados privados, los salarios públicos y los no registrados. “En los salarios privados registrados, se observó un aumento de 3.8% a 3.9%, mientras que los salarios públicos crecieron un 10.4%”, agregó y mencionó que, en cuanto a los salarios no registrados, también se dio un incremento, aunque con una base de datos menos clara y confiable debido a la informalidad de estos empleos.

Los aumentos salariales y la contracara de la inflación

Además, aunque la inflación baja, “los salarios empiezan a ganar menos mes a mes en términos reales y en meses anteriores, los incrementos salariales eran más sustanciales, con aumentos reales del 3%, 4% o incluso 5%”. Y remarcó que, los últimos incrementos salariales han disminuido considerablemente, situándose en alrededor del 0.3% a 0.4% por encima de la inflación, lo que refleja “un estancamiento en el poder adquisitivo de muchos trabajadores, especialmente en el sector público”.

Para finalizar, Alonso dijo: “Si bien la caída de la inflación es una excelente noticia, la falta de recuperación salarial puede llevar a que los trabajadores, especialmente en el sector público, sigan enfrentando una pérdida significativa en su poder de compra en comparación con el pasado”.